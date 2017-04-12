Жириновский жестко высказался о дочери Трампа
Взвешенные и своевременные решения приходят только когда человек думает сам, а не следует подсказкам родственников, уверен лидер ЛДПР. Жириновский считает, что дочерей и сыновей нельзя и близко подпускать к родителю, занимающему высокий пост.
"Эти все дочки, это влияние, мы уже видели влияние Татьяны Дьяченко при Ельцине! Ельцин с позором ушел со своего поста, потому что слушал дочку. Дочку гнать нужно за тридевять земель – никаких дочек, сыновей, зятьев – все должно быть запрещено во всех странах мира! Никаких родственников на высших государственных постах. Эта дочка Иванка доконает папашу, он закончит плохо!" – цитирует Владимира Жириновского Life.ru.
Главный либерал-демократ комментировал информацию о том, что Иванка Трамп повлияла на решение своего отца, президента США, о нанесении ракетного удара по Сирии. В ночь на 7 апреля Дональд Трамп распорядился выпустить 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Поводом стали данные о якобы проведенной правительственными войсками химической атаке в Идлибе.
Раньше #Жириновский пил за победу #Трампа, теперь хочет выпить за его импичмент. https://t.co/ZTmUCtSYjQ pic.twitter.com/ExjG4fydHy— Планета Земля (@planeta_zemlya) 12 апреля 2017 г.
Владимир Жириновский заверил, что позицию России ничто не может поколебать. "Мы не желаем никому плохого, но русская армия будет стоять там, где она стоит, и никто не посмеет нам угрожать", – подчеркнул он.
Напомним, сын Владимира Жириновского – Игорь Лебедев – председатель высшего совета ЛДПР, член фракции либерально-демократической партии в Госдуме. Пробовал себя в роли советника министра труда и социального развития России.
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