Жириновский жестко высказался о дочери Трампа

Лидеры государств должны думать своей головой, а не слушать, что говорят родственники. Полезный совет адресовал президенту США Дональду Трампу Владимир Жириновский.

Взвешенные и своевременные решения приходят только когда человек думает сам, а не следует подсказкам родственников, уверен лидер ЛДПР. Жириновский считает, что дочерей и сыновей нельзя и близко подпускать к родителю, занимающему высокий пост.

"Эти все дочки, это влияние, мы уже видели влияние Татьяны Дьяченко при Ельцине! Ельцин с позором ушел со своего поста, потому что слушал дочку. Дочку гнать нужно за тридевять земель – никаких дочек, сыновей, зятьев – все должно быть запрещено во всех странах мира! Никаких родственников на высших государственных постах. Эта дочка Иванка доконает папашу, он закончит плохо!" – цитирует Владимира Жириновского Life.ru.

Главный либерал-демократ комментировал информацию о том, что Иванка Трамп повлияла на решение своего отца, президента США, о нанесении ракетного удара по Сирии. В ночь на 7 апреля Дональд Трамп распорядился выпустить 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Поводом стали данные о якобы проведенной правительственными войсками химической атаке в Идлибе.

Владимир Жириновский заверил, что позицию России ничто не может поколебать. "Мы не желаем никому плохого, но русская армия будет стоять там, где она стоит, и никто не посмеет нам угрожать", – подчеркнул он.

Напомним, сын Владимира Жириновского – Игорь Лебедев – председатель высшего совета ЛДПР, член фракции либерально-демократической партии в Госдуме. Пробовал себя в роли советника министра труда и социального развития России.