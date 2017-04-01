МИД в День дурака высмеял истерики Запада
Шуточная запись появилась на странице ведомства в социальной сети Facebook. "Министерство иностранных дел России разработало пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом", – гласит пояснительная подпись к публикации.
"Автоответчик" предлагает тем, кто звонит в посольство, несколько услуг: заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам, воспользоваться услугами русских хакеров и получить информацию по вопросам вмешательства в выборы. Все это является отсылкой к громким скандалам, которые раздувал Вашингтон в 2016-2017 годах.
Пользователи сети пришли в восторг от шутки дипломатов. "Ха-ха! Молодцы! Так их!" – пишет один из комментаторов. "С первым апреля! Хорошего настроения весь месяц!" – поддерживает его другой.
Напомним, в начале марта 2017 года над истерикой Запада в социальной сети Facebook посмеялась официальный представитель МИД Мария Захарова. Она опубликовала на своей страничке коллаж на тему "тайных переговоров" посла России в США Сергея Кисляка с людьми из окружения Трампа.
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