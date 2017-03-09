Трамп послал сектанта в Россию за пельменями

Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты.

Хантсман информацию СМИ о том, что он принял предложение президента США Дональда Трампа, не комментирует. Однако близкие к нему источники сообщают, что бывший губернатор штата Юта уже готовит документы, передает NBC News.

Политический опыт у назначенца Трампа богатый. В 1992–1993 годах он был послом США в Сингапуре, в 2009–2011 годах – в Китае. С 2005 по 2009 год губернаторствовал в родном штате Юта. А во время президентской кампании 2012 года на праймериз Республиканской партии уступил дорогу своему соратнику по вере Митту Ромни.

Хантсман, как и Ромни, – мормон. Богословы и религиоведы называют "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" (официальное название организации мормонов) "старейшей из новых сект". В самих США представители традиционного протестантизма считают мормонизм заблуждением, объясняя это тем, что учение "святых последних дней" построено не на Библии, а на откровениях их пророка Джозефа Смита. В России некоторые региональные отделения "Церкви Иисуса Христа" внесены в перечень запрещенных организаций.

Но оставим духовные аспекты богословам и вернемся к реалиям плотским. Штат Юта, фактически, вотчина церкви мормонов, а Солт-Лейк-Сити – их столица. Более того, "святые" владеют вторым по величине сектором экономики США: это строительные и туристические компании, острова, сети отелей, банков и авиакомпаний. Действующий президент церкви мормонов Томас Монсон – один из богатейших людей в мире.

В списке самых успешных бизнесменов из числа мормонов кроме Митта Ромни (генерального директора компании "Бэйн Кэпитал") мы находим и несколько человек с фамилией Хантсман. Это Джон М. Хантсман-старший – руководитель Высшей власти Церкви, миллионер, основатель Huntsman Corporation. Тут же его сын Питер Хантсман – генеральный директор Huntsman Corporation. И, конечно, Джон М. Хантсман-младший. По версии журнала Time, "младший" занимает шестое место среди филантропов США. Будучи главой семейной компании Huntsman Corporation, он занимал 677-е место среди самых богатых людей планеты, а его доход оценивается в 1,8 миллиарда долларов. То есть господин не из рядовых членов "Церкви Иисуса Христа". В настоящее время входит в Совет директоров компаний Chevron, Caterpillar, Inc., Ford Motor Company, Hilton Worldwide Holdings Inc.

Мормоны давно и прочно держат под контролем довольно крупный кусок мировой экономики. Их структурами являются, в частности, крупнейшая в мире сеть отелей Marriott International, американская финансовая компания American Express, крупнейшая авиакомпания Европы Deutsche Lufthansa AG, аудиторская компания Pricewaterhouse Coopers. В Credit Suisse, основном банке Швейцарии, главный исполнительный директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке – мормон Эрик Варвел. В большинстве основных банков на Wall Street, к примеру, в Goldman Sachs, ядро менеджеров составляют мормоны.

Естественно, что при такой финансовой мощи "святым" необходимо иметь своих людей в политике. По всей видимости, наибольшее влияние они имели в администрации Рональда Рейгана – мормоны занимали в ней несколько ключевых постов. Попытку занять Овальный кабинет, как уже упоминалось, они предприняли в 2012 году – однако тогда Митт Ромни проиграл выборы Бараку Обаме.

На российский рынок Huntsman Corporation вышла в 2007 году, зарегистрировав компанию "Хантсман-НМГ". У нее есть завод в Обнинске (Калужская область) и филиальная сеть в нескольких городах России. Как сообщает РБК, выручка российской "дочки" американской корпорации в 2015 году составила 1,52 миллиарда рублей, чистая прибыль – 257 миллионов.

Несмотря на антироссийские высказывания будущего посла, ничего угрожающего в его назначении в Москву нет, уверен президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

"Опасаться чего-либо не стоит, все будет зависеть от его босса – Дональда Трампа. Послы сами свою политику не проводят. Действительно, Хантсман высказывался о России очень жестко, но я бы не стал преувеличивать исходящую от него угрозу. Скорее, угрозы представляют те люди, которые имеют некоторые собственные идеи, как проводить внешнюю политику. Таким послом был Макфол, потому очень быстро потерял свою работу. А Хантсман — профессионал", – цитирует Лозанского Life.ru.

Эксперт отметил, что сейчас в США небывалая антироссийская истерия. Дональд Трамп пытается ситуацию изменить, но ему пока не дают этого сделать. Все кандидатуры утверждаются сенатом, а в сенате нет ни одного человека, кто выступал бы за сближение с Россией, подчеркнул политолог.

Предшественник Хантсмана на посту посла в России, Джон Теффт, как-то признался, что очень полюбил российскую национальную кухню – и особенно пельмени. Он даже угощал ими Викторию Нуланд, когда та приезжала в Москву. Учитывая уровень благосостояния и привычки преемника Теффта, сибирский деликатес в посольском меню едва ли появится. Если только Хантсман не сжалится над коллегой и не пошлет ему сотню-другую пельменей ближайшим рейсом.