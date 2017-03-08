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Политика

Почему Трамп не оправдал надежды россиян

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/CNP/AdMedia
Влиятельная американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение об ужесточении политики в отношении России. И хотя пока еще рано говорить о ближайшем будущем российско-американских отношений, но уже сейчас очевидно, что процесс восстановления добрых двухсторонних отношений не будет столь легким, как многие этого ожидали.

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Как отметили в Wall Street Journal, первоначальный большой переполох в Вашингтоне из-за намерений Трампа наладить отношения с Россией сходит на нет. Издание полагает, что изменение точки зрения нового главы Белого дома на отношения с Россиией связано с приходом на ряд ключевых должностей антироссийски настроенных политиков. Одним из них является министр обороны США Джеймс Меттис, ранее неоднократно заявлявший о необходимости разговора с Москвой "с позиции силы".

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При этом в WSJ сообщают, что европейские союзники США по НАТО с воодушевлением восприняли отказ Трампа от продолжения прежней линии в отношении Кремля. "Мы серьезно продвинулись в выработке единой позиции. Никто уже не думает, что США намеревались заключить крупную сделку с Россией", – приводит издание слова неназванного европейского дипломата, активно участвующего в консультациях с американской стороной по вопросам военного сотрудничества в рамках Североатлантического альянса.

И даже если влиятельное американское издание, ранее уже замеченное за публикацией необоснованных обвинений в адрес России, стремится в очередной раз выдать желаемое за действительное, то все равно очевидно, что в администрации Трампа происходят определенные изменения, которые не были им изначально запланированы. Недавний уход с поста советника по национальной безопасности поддерживающего сближение с Россией Майкла Флинна и приход на его пост сторонника жестких мер в отношении Москвы Герберта Макмастера, стаи "первыми ласточками" на пути переформатирования администрации Трампа.  

Впрочем, стоит отметить, что в России и не ожидали легкой и стремительной "перезагрузки" с Соединенными Штатами. Тем более после практически трех лет безрассудной внешней политики Барака Обамы. Да, в российском обществе были определенные ожидания. Некоторые надеялись, что один только факт присутствия республиканца Трампа в Белом доме позволит чуть ли не молниеносно начать "оттепель" в двухсторонних отношений и запустить процесс отмены санкций. 

Тем не менее, в Москве сразу же после выборов в США в ноябре прошлого года заявили, что несмотря на все дружелюбные речи Трампа, вести с ним политику Кремль будет исходя из его реальных дел. Так, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков спустя некоторое время после американских выборов заявил, что пока не видит поводов для излишнего оптимизма. "Наверное, большая ошибка предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущего наших отношений в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий, от разногласий", – сказал он.

Таким образом, в Кремле изначально не строили никаких "воздушных замков" и реалистично смотрели на избрание республиканца. Российское руководство   прекрасно осознавало, что одних только заявлений Трампа и его искреннего желания наладить отношения с Россией явно недостаточно. Причиной тому служат несколько крайне важных факторов. 

Во-первых, президент Трамп является членом Республиканской партии США. И несмотря на свое положение как главы государства, он должен следовать в   русле партийной политики. Республиканцы же по своей идеологии традиционно занимали антироссийскую позицию, выступая за ведение более жесткой   политики по отношению к Москве. Демократы же всегда считались более договороспособными и компромиссными переговорщиками.

Неудивительно, что серьезно испортившиеся при республиканце Джордже Буше-младшем отношения двух стран вызвался налаживать демократ Обама. Что было дальше всем известно. Кроме того, на прошедших выборах стороны поменялись местами: демократы были настроены более антироссийски, чем республиканцы. Впрочем, это было скорее исключением из правил. Теперь же как первые, так и вторые активно пытаются противодействовать попыткам Трампа заключить сделку с Москвой.  

Вторая причина вытекает из первой. Именно республиканский истеблишмент возглавляет сейчас оппозицию главе Белого дома в американском Конгрессе.   Всем известен сенатор-республиканец Джон Маккейн – наиболее яркий представитель "ястребов" политической элиты США. Их нежелание примирения с Россией обусловлено как идеологическими, так и чисто практическими причинами. Первая – это убежденность в "исключительности" Соединенных Штатов и нерушимости того порядка, который был ими построен после распада СССР. Любой, кто нарушает американскую гегемонию, в любом случае должен понести наказание.  

Джон Маккейн. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Вторая – это интересы спецслужб и военно-промышленного комплекса США, с которым тесно связаны республиканцы. Потепление отношений с Россией может поставить под угрозу их финансирование. Поэтому Маккейн и его единомышленники будут и дальше пытаться раскручивать антироссийскую истерию, попутно лоббируя увеличение бюджетов для спецслужб и силовых органов в рамках противостояния"российской агрессии". Как говорится, ничего личного, только бизнес.  

В итоге победивший внезапно для всех Трамп столкнулся с мощной системой, преодолеть которую, даже будучи в кресле главы государства, он практически не в состоянии. Слишком серьезные силы противостоят главе Белого дома и слишком настойчиво они торпедируют любые его попытки изменить американскую политику по отношению к России. Трамп же  осознает, что стремление сблизиться с Кремлем может стоить ему президентского   кресла.  

В Москве на фоне вашингтонской неразберихи стремятся пока не делать каких-либо конкретных заявлений. Тем не менее, нас не может волновать продолжающийся рост уровня антироссийской истерии среди противостоящей Трампу элите. Так, по словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, приходящие из американской столицы сообщения о намерении лидера Соединенных Штатов отложить сотрудничество с Россией по ряду актуальных вопросов международной повестки дня свидетельствуют об успехе "атаки на президента Трампа со стороны русофобствующих политиков". 

С Косачевым солидарен зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он отметил, что на главу Белого дома оказывается беспрецедентное давление как по внутренним, так и внешним каналам с целью недопущения налаживания конструктивного диалога с Россией. В то же время сенатор подчеркнул, что учитывая время нахождения Трампа в кресле главы государства, у него "еще есть время, чтобы повернуться лицом в Москве".  

В то же время эксперты отмечают, что учитывая всю мощь противостоящих Трампу сил, сопротивление им на данный момент фактически лишено для американского президента всякого смысла. "Что же касается внешней политики, то есть антироссийский консенсус у американской элиты. И у Трампа сейчас столько проблем, что пытаться как-то изменить этот консенсус будет контрпродуктивно", – полагает американист Александр Домрин.  

В свою очередь, политолог Олег Матвейчев, комментируя распространенную The Wall Street Journal информацию, заявил, что говорить что-либо конкретное и определенное о политике Трампа по отношению к России пока еще слишком рано. "Никаких настоящих движений, по которым можно судить, что Трамп сделает что-то хуже для России или лучше для России, – мы еще выводов делать не можем", – сказал он журналистам РЕН ТВ. 

Так или иначе, но для определения контуров будущих двухсторонних отношений следует дождаться встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая, предположительно, может состояться в июне. Тогда же и должно проясниться политика новой американской администрации по отношению к России.  

Автор: Иван Поляков8 марта 2017, 12:32

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