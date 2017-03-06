У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя

Американские журналисты сняли на видео конфликт президента Дональда Трампа с его главным стратегом Стивеном Бэнноном. Телевизионщики тайком настроили камеру на окна Овального кабинета Белого дома.

На кадрах видно, как Трамп и Бэннон очень эмоционально дискутируют. Источники телеканала CNN утверждают, что причиной конфликта стали обвинения в адрес генпрокурора Джеффа Сешенса из-за его встреч с российским послом Сергеем Кисляком. Осведомленные собеседники журналистов рассказали: в кабинете слышалось "множество ругательств", а Трамп был так расстроен, что в тот день его больше никто не видел.

В момент ссоры в Овальном кабинете присутствовали дочь президента Иванка Трамп, ее супруг Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника, и пресс-секретарь Белого дома Шон Спейсер.

Напомним, Джефф Сешенс, из-за которого спорили собравшиеся в Овальном кабинете политики, при утверждении генпрокурором скрыл контакты с российским послом. По данным The Washington Post, одна из встреч Сешенса с Сергеем Кисляком в сентябре 2016 года носила частный характер. В конгрессе потребовали отставки генпрокурора, обвинив в сокрытии информации во время присяги.



Также выяснилось, что с российскими представителями общались и другие члены команды Трампа – советники избирательного штаба Картер Пейдж и Джеффри Гордон, а также Джаред Кушнер.



Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что ему ничего не было известно о встречах Сешенса с Кисляком. "Президент и я в полной мере доверяем генеральному прокурору. Мы совершенно уверены в том, что он способен руководить ведомством", – отметил Пенс.

Первая громкая отставка в Белом доме при новой администрации была так или иначе связана с Россией. В середине февраля помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост после громкой информационной утечки о его встрече с российским послом Сергеем Кисляком.



