У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя
На кадрах видно, как Трамп и Бэннон очень эмоционально дискутируют. Источники телеканала CNN утверждают, что причиной конфликта стали обвинения в адрес генпрокурора Джеффа Сешенса из-за его встреч с российским послом Сергеем Кисляком. Осведомленные собеседники журналистов рассказали: в кабинете слышалось "множество ругательств", а Трамп был так расстроен, что в тот день его больше никто не видел.
В момент ссоры в Овальном кабинете присутствовали дочь президента Иванка Трамп, ее супруг Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника, и пресс-секретарь Белого дома Шон Спейсер.
Напомним, Джефф Сешенс, из-за которого спорили собравшиеся в Овальном кабинете политики, при утверждении генпрокурором скрыл контакты с российским послом. По данным The Washington Post, одна из встреч Сешенса с Сергеем Кисляком в сентябре 2016 года носила частный характер. В конгрессе потребовали отставки генпрокурора, обвинив в сокрытии информации во время присяги.
Также выяснилось, что с российскими представителями общались
и другие члены команды Трампа – советники избирательного штаба Картер
Пейдж и Джеффри Гордон, а также Джаред Кушнер.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что ему ничего не было известно о встречах Сешенса с Кисляком. "Президент и я в полной мере доверяем генеральному прокурору. Мы совершенно уверены в том, что он способен руководить ведомством", – отметил Пенс.
Первая громкая отставка в Белом доме при новой администрации была так или иначе связана с Россией. В середине февраля помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост после громкой информационной утечки о его встрече с российским послом Сергеем Кисляком.
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