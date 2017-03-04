Пятилетка Путина: успехи президента и гордость россиян

Пять лет назад, 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов, набрав 63,6% голосов избирателей. Каких успехов добилась Россия за пять лет нынешнего президентского срока Путина, чем больше всего гордятся граждане страны и какие главные достижения президента можно считать его личными заслугами во внутренней и внешней политике?

Главной заслугой Владимира Путина в нынешнюю пятилетку правления, безусловно, стало воссоединение Крыма с Россией. В 2014 году, когда на Украине обострилась обстановка после событий на Майдане и начала вооруженного конфликта на юго-востоке страны, власти Крыма при поддержке со стороны России назначали на 16 марта референдум по вопросу воссоединения с Россией.

По результатам плебисцита подавляющее большинство крымчан (около 97%) проголосовали за возвращение в Россию. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Эти события привели к небывалому росту патриотических чувств в стране и популярности президента.





Интересно, что по данным последнего соцопроса Левада-центра, среди исторических событий, которыми гордятся россияне, большинство отметили победу в Великой Отечественной войне и возвращение Крыма в состав России. Вариант ответа про Крым впервые вышел на второе место в рейтинге, сместив с этой позиции ведущую роль страны в освоении космоса.

Другой опрос россиян, проведенный ВЦИОМ, показал, что большинство граждан страны поддерживают воссоединение с Крымом, несмотря на западные санкции, а также отвергают идею примирения с Западом ценой утраты для России полуострова.





ВОЕННЫЕ УСПЕХИ В СИРИИ

В сентябре 2015 года по просьбе руководства Сирии и лично президента Башара Асада российские ВКС присоединились к выполнению задач по борьбе с террористами в этой стране. Во время операции российскими военными впервые были использованы некоторые виды вооружений, в частности, ракеты "Калибр", которые нанесли удар по базам террористов. Их запуск был проведен с кораблей, находящихся в акватории Средиземного моря.

Сирийская операция российских Вооруженных сил стала своего рода презентацией большого количества техники и боеприпасов. В боевых действиях впервые принял участие тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". За два месяца в конце 2016 года летчики морской авиации 45-й армии ВВС и ПВО Северного Флота выполнили 420 боевых вылетов и уничтожили более тысячи объектов террористов. Впервые в боевых условиях был применен береговой ракетный комплекс "Бастион-П".





Успешные военные действия в Сирии не только продемонстрировали всему миру мощь российского оружия, но и стали своего рода предостережением для всех, кто вынашивает планы по нападению на Россию. Операцию ВКС в Сирии высоко оценили военные эксперты не только в России, но и на Западе: она предотвратила смену режима в Сирии, которую активно готовили в США, а также разрушила планы Вашингтона по изоляции Москвы.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОД САНКЦИЯМИ

2016 год стал для сельского хозяйства России рекордным – в стране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалось достичь в новейшей истории России. Росстат месяц за месяцем отмечает снижении инфляции в связи с ростом сельхозпроизводства в стране. В этом немалую роль сыграла политика импортозамещения, которую президент и правительства успешно реализуют вот уже почти три года в ответ на антироссийские санкции. При этом Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается изолироваться от всего мира: экономика страны должна, как и прежде, оставаться частью мировой. Кстати, экспорт сельхозпродукции дает России сегодня больше, чем продажа вооружений, совсем недавно такое было невозможно представить.

В 2107 году правительство приняло решение о точечной поддержке некоторых отраслей. В целом на промышленность предусмотрено 107,5 миллиарда рублей государственных субсидий, на сельское хозяйство – 216 миллиардов рублей. Стабилизация экономической ситуации позволит выйти в этом году на целевые показатели инфляции не выше 4%.





За последние три-четыре года Россия сократила затраты на закупки продуктов питания за рубежом почти в два раза. Невозможно не заметить, что на прилавках российских магазинов появились сотни новых качественных товаров под маркой "Сделано в России".

ЛУЧШАЯ ОЛИМПИАДА

Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи превзошли все виденное за историю этих соревнований. Это признали даже представители Международного олимпийского комитета, а не только спортсмены, участвующие в Играх. Грандиозные церемонии открытия и закрытия, победы российских атлетов вошли в историю олимпийского движения.

Но Олимпиада запомнилась не только как великолепное спортивное шоу, она преобразовала целый регион России. Благодаря соревнованиям Сочи вновь обрел репутацию одного из лучших курортов страны.

Российский город Сочи стал столицей Олимпиады-2014 по решению сессии МОК, которая прошла в Гватемале 4 июля 2007 года. Заявку представляли не только спортивные функционеры и спортсмены – с обращением выступил лично Владимир Путин. Конкурировали с Сочи корейский Пхенчхан и австрийский Зальцбург. В первом туре голосования Корея даже опередила Россию на несколько голосов, а Австрия вовсе выбыла из борьбы. Но во втором туре предпочтение было отдано российской заявке.





За 17 дней соревнований лучшие спортсмены планеты разыграли 98 комплектов медалей в 15 видах спорта. Неофициальный командный зачет Олимпийских игр выиграла Россия. Наши атлеты завоевали 33 медали – 13 из них высшей пробы. Всего же награды XXII зимней Олимпиады получили представители 26 стран.

РЕЙТИНГ ПУТИНА

Рейтинг одобрения деятельности президента к концу 2016 года вырос, достигнув в ноябре 82,6%, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Участники другого опроса, проведенного в декабре фондом "Общественное мнение", назвали Владимира Путина политиком года. Такого мнения придерживались 43% респондентов. Глава государства намного обогнал конкурентов на почетное звание – ближайшие соперники – глава МИДа Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский – набрали 9% и 7% соответственно.

В минувшем году Владимир Путин в четвертый раз был назван самым влиятельным человеком планеты по версии авторитетного журнала Forbes. Составители рейтинга могущественных людей мира отметили, что российский лидер достиг успеха как во внутренней, так и во внешней политике.





Президент России также занял первое место в рейтинге персон, которые чаще всего упоминаются в прессе. В 2016 году журналисты писали и говорили о российском лидере два миллиона раз. Составитель списка самых упоминаемых персон – компания "Медиалогия", ее рейтинг построен по количеству статей и репортажей в российских СМИ на основе базы, включающей порядка 35 тысяч наиболее влиятельных источников.