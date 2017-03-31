Как Порошенко врет о победах на Западе

Украинская газета раскрыла секрет "успеха" Петра Порошенко на мировой арене. Оказывается, глава государства постоянно выдает желаемое за действительное.

По итогам встречи украинского президента с послами Евросоюза Киев заявил, что на мероприятии обсуждались "деструктивные действия России" в Донбассе. При этом в ЕС сообщили, что речь шла о проблемах коррупции, пишет "Европейская правда". И это не единственный пример.

В феврале 2017 года после беседы Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом Киев отметил, что Украина находится в числе американских приоритетов. В сообщении Белого дома не содержалось даже упоминания о "приоритетах", зато были подробно описаны реформы, которые следует провести Киеву. Пресс-служба Порошенко о реформах предпочла умолчать.

Иногда "победы" украинского лидера вовсе оказываются выдуманными. В январе 2015 года после телефонного разговора с главой Европарламента Мартином Шульцем он заверил, что европейские парламентарии готовы признать ДНР и ЛНР террористическими организациями. Шульц таких обещаний не давал, и заявление Порошенко повлекло дипломатический скандал, который, впрочем, удалось замять.

Несколько раз из-за подобных преувеличений Порошенко приходилось краснеть. Например, конфуз случился весной 2016 года, когда пресс-служба главы Украины сообщила о его встрече с лидером США Бараком Обамой. На самом деле речь шла лишь о протокольном рукопожатии на саммите по ядерной безопасности.

Все эти сомнительные манипуляции с информацией направлены на внутреннюю аудиторию, отмечает издание. Их цель – представить внешнеполитические дела Украины в выгодном свете.