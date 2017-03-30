Заявление Путина привело в восторг американцев

В эфире американского телеканала CNBC был показан отрывок из трансляции с Арктического форума в Архангельске. Журналисты восхитились тем, как президент Владимир Путин ответил на вопрос о "вмешательстве" России в американские выборы.

Глава государства заявил, что подобную идею продолжают лоббировать определенные политические силы США ради собственных интересов. Сотрудники CNBC отметили, что Путин ответил на вопрос журналиста довольно оригинально.

Также в сюжете говорится о том, что Москва хотела бы наладить с Вашингтоном "добрые, партнерские отношения", а сам российский лидер подчеркнул, что в Соединенных штатах много друзей России. "Мы что, хотим свернуть вообще наши отношения? Они и так на нуле. Мы что, хотим довести ситуацию до Карибского кризиса? Мне кажется, это большая ошибка", — цитирует Путина РЕН ТВ.

Когда главе государства задали очередной вопрос на тему влияния России на выборы в США, Путин сказал: "Читайте по губам – NO". Кроме того, он выразил надежду, что в будущем наши страны смогут выйти в своих дипломатических отношениях на "дорогу с двусторонним движением".

Вместе с тем на международном форуме в Архангельске Владимир Путин также поблагодарил телеведущего CNBC Джеффа Катмора за разделение Украины и Крыма при формулировке вопроса о международных отношениях.