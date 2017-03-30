Путин подшутил над президентом Исландии

Президент России Владимир Путин на Арктическом форуме пошутил по поводу несуществующей армии Исландии. И предложил помощь главе этой страны.

На пленарном заседании международного форума "Арктика – территория диалога" в Архангельске президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что его страна настолько маленькая, что у нее даже нет армии. Путин, в свою очередь, в шутку спросил: "Помочь?"

На это Йоуханнессон ответил, что быть маленьким государством не так уж и плохо. Так, на президентских выборах никто не говорит, что другие страны вмешиваются в избирательный процесс, сообщает "Газета.ru". Кроме того, в рамках форума Путин коснулся и российско-американских отношений. Он заявил, что военная деятельность США на Аляске представляет угрозу для России. Ведь Соединенные Штаты развивают там противоракетную оборону, передает Life.ru.

Президент объяснил, что деятельность США в этом северном штате носит глобальный характер, в отличие от аналогичной работы России в Арктике, которая имеет характер региональный.

Также Путин во время выступления передал привет американскому послу Джону Теффту, ответив таким образом участнику форума, который заявил, что в зале нет гостей из США. "Во-первых, здесь американцы есть, слава богу! Вот господин посол сидит, я вижу. Приветствую вас, господин посол", – парировал российский лидер.