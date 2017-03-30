У Трампа обнаружили тяжелое заболевание

В Сети опубликована видеозапись, которая показывает, как президент США Дональд Трамп постоянно двигает предметы, находящиеся рядом с ним на столе. По мнению газеты Daily Mail, такая привычка американского лидера может говорить о том, что он страдает психическим расстройством.

На кадрах видно, как глава Белого дома несколько раз поправляет бумаги, передвигает лежащие перед ним подставки для стаканов, отодвигает сами стаканы, а также другие расположенные поблизости предметы. Как предложили пользователи социальных сетей, Трамп может страдать от обсессивно-компульсивного расстройства психики.

Кроме того, внимание привлекла недавняя встреча лидера американского государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Во время встречи Трамп почти 20 секунд тряс руку главы японского кабинета министров. Из-за этого последний на мгновение сделал страдальческое лицо.





Обсессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний характеризуется желанием совершать повторяющиеся действия и движения. Заболевание может иметь как постоянный, так и эпизодический характер. При этом исследователи отмечают, что данный недуг встречается у взрослый людей с частотой около трех случаев из 100 человек. Чаще всего обсессивно-компульсивным расстройством страдают люди с высоким интеллектом, однако в случае тяжелой формы заболевания человек лишается возможности нормально работать.





Напомним, в августе прошлого года во время предвыборной кампании в США бывший политический советник экс-главы американского государства Барака Обамы Дэвид Плуфф назвал Трампа "клиническим психопатом". Как отметил Плуфф, у него хоть и нет медицинского образования, однако он наблюдает у миллиардера "определенные клинические симптомы". "Попросту говоря, мы имеем дело с психопатом, который баллотируется в президенты. Я имею в виду, что он подходит под клиническое определение", – сказал советник Обамы. По его мнению, такими симптомами являются завышенная самооценка, а также отсутствие чувств вины и сострадания.

