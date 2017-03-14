Корыстная Меркель решила "кинуть" Украину

Юлия Самойлова едет на Евровидение Страсти вокруг Шурыгиной Скандал на "Минуте славы" Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Четверг 16 марта
Лента новостей
13:42
Муж Бородиной показал лицо младшей дочки
13:29
Значение имени Владислав
13:24
В Москве открыли три новые станции метро
13:19
Дана Борисова заперлась дома из-за изменившейся внешности
13:17
Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа
13:16
Школьник получил травму головы на горке в Москве
13:12
На Западе назвали главное оружие Путина
13:00
Хомяк в собственном домике покорил соцсети (видео)
12:43
Тело ребенка два года пролежало на школьном дворе
12:37
Неизвестный отдал за фотографии Гитлера $41 тысячу
12:19
Аманда Сейфрид жестко ответила на слив ее "голых" фото
12:14
Беременную модель насмерть сбил поезд
12:07
Годовалый мальчик разоблачил мать и ее любовника (видео)
11:58
Разъяренный Трамп пообещал напасть на российский флот
11:36
Известного актера в центре Москвы избил гопник с кастетом
11:27
В Сети высмеяли "самые уродские в мире" джинсы
11:15
Анжелика Агурбаш о платье по цене квартиры
11:12
Поклонская предупредила крымчан об "опасной" Украине
11:12
Грабители в масках обчистили автосалон в Москве
11:04
Новая избранница ведет себя странно с Тарасовым
11:02
Чемпиона мира зарезали в драке со студентами
10:58
Собянин позвал москвичей прибраться в столице
10:55
Пьяный в стельку чиновник устроил скандал в Кирове (видео)
10:50
Топалов воссоединился с Лазаревым после разрыва с женой
10:49
Помощник Рогозина попал в реанимацию
10:37
Под Петербургом разбился автобус с туристами
10:30
Ученые разложили по полочкам ДНК русского
10:24
Горан Брегович возвращается в Москву
10:17
Актриса Олеся Железняк в рабстве у ипотеки
10:03
Россиян лишат анонимности в Сети
09:55
В Москве пройдет XI Международная выставка "GLASS'N'FIRE EXPO 2017"
09:47
Савченко третий день подряд носит одно платье
09:45
Москвич умер от сердечного приступа на кладбище
09:42
Лобода: От Пугачевой я такого не ожидала
09:23
В квартире в центре Москвы нашли труп
09:21
Постпред США в ООН выступила против Трампа
09:12
Бывший начальник рассказал о скромности миллиардера Захарченко
09:01
Хипстер Климкин повеселил Украину
09:00
Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах
08:59
Дети Анджелины Джоли взволновали своим плохим видом
08:45
"Летчика" Порошенко подняли на смех из-за нового заявления
08:32
Пробка в 17 километров парализовала МКАД
08:28
Водитель иномарки сбил ребенка на севере Москвы (видео)
08:25
Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену
08:10
Известного актера жестоко избили в центре Москвы
07:57
На западе Москвы врачи скорой застряли в лифте с пациентом
22:02
Режиссер "Шестого чувства" разочаровал новым фильмом
22:02
В центре Москвы водитель сбил ехавшую по зебре на самокате девушку
21:56
В Зеленограде в ДТП с маршруткой пострадали трое
21:49
Грудастая медсестра стала звездой Сети за один день
21:38
Ревнивая жена показала "кузькину мать" мужу и любовнице (видео)
21:37
СК отреагировал на "странную" версию крушения Ту-154
21:10
Известная модель показала катающийся по тротуару в Москве Galendewagen
21:08
Горбачевым и его женой руководили извне
21:05
Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос"
20:44
Эмма Уотсон отреагировала на кражу ее "голых" фото
20:40
Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину
20:29
"Маша и Медведь" повторил рекорд YouTube (видео)
20:23
Москвич пытался ограбить Сбербанк с помощью записки
20:08
Дети насмерть запинали фламинго в зоопарке
20:08
Названы преимущества интима в отпуске
19:55
Куда пропала певица МакSим
19:47
Володин надеется на извинения Жириновского
19:40
Миллионы главы "Почты России": за что не любят Страшнова
19:36
Шикарный особняк Януковича в Ростове охраняет полиция
19:13
Мир потешается над голыми Сейфрид и Уотсон
19:04
США используют черный PR против системы С-400
19:01
Ученые разрешили есть упавшую пищу
18:51
Путин уходит в экспедицию
18:40
Катя Семенова ушла от продюсера из-за Пугачевой
18:30
НАТО назвало КВН оружием Кремля
18:29
Скоро "умрут" 200 тысяч мобильных приложений
18:21
В чем главная задача историка
18:12
В Москве пройдет вручение премии "Cобытие года"
18:05
Особенности жизни евреев в современной России
17:59
Врачи оставили без помощи умирающую из-за плохой дороги
17:59
Фадеев сделал шикарный подарок жене на 26 лет брака
17:57
Швейцарец купил автономера за $158 тысяч
17:46
Неправильный прикус портит жизнь человека
17:33
Третью годовщину "Крымской весны" отметят грандиозным концертом
17:27
Ибупрофен и диклофенак признали опасными для сердца
17:26
Американка шокировала телом после кесарева
17:20
Перевернувшийся на западе Москвы внедорожник попал на видео
17:20
Как определить психотип ребенка
17:08
Юная гандболистка прыгнула на голову сопернице (видео)
17:08
"Расстрелянный" Трамп ответил на провокацию рэпера
16:49
Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным
16:42
В Сеть утекли фото новой "Лады-Мустанг"
16:41
Отец довел Шульгину до припадка
16:36
Почему у пенсионеров отказывают почки
16:32
Беглянка Максакова обвинила Гнесинку в лицемерии
16:28
"Жигули" сбили школьника на зебре в Петербурге
16:04
Тарасов назвал имя новой возлюбленной
15:59
Диану Шурыгину вывели на чистую воду
15:46
Эрдоган решил свергнуть Меркель
15:38
Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы
15:31
Преснякова стала жертвой врачебной ошибки
15:26
Что ждало Крым в составе Украины
15:11
Музыканты Rammstein восхитились русским оркестром
15:02
"Брат" Багдасарян переломал ноги в аварии с фурой на МКАД
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Диану Шурыгину вывели на чистую воду
Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Максакова назвала себя дурой
Лукашенко нанес коварный удар по России
От семьи Фриске отрекся адвокат
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Экономика

Корыстная Меркель решила "кинуть" Украину

Ангела Меркель. Фото: Carl Court/Getty Images
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину.
прочитано 9448 раз

О том, что в Брюсселе значительно продвинулись в деле согласования строительства российского газопровода, заявило европейское издание Euractiv.com. При этом газета ссылается на собственные источники в высшем политическом руководстве Евросоюза.

ПО ТЕМЕ

Украина разучилась красть российский газ

Украина оставит Европу без российского газа

Украина просчиталась при покупке газа из Европы

Согласно имеющейся в распоряжении издания информации, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает на достижение договоренности по "Северному потоку – 2" уже в ближайшие месяцы. В то же время имеются сведения, согласно которым решение Брюсселя о строительстве газопровода может быть объявлено после всеобщих выборов в Германии в сентябре этого года.

При этом Euractiv.com приводит сказанные в прошлом году Юнкером слова. Тогда глава Еврокомиссии признал, что строительство "Северного потока – 2" ключевым образом изменит газовый рынок Европейского союза и сделает ЕС еще более зависимым от поставок российского голубого топлива.


Впрочем, отмечает издание, в возведении газопровода крайне заинтересована Германия, которая при канцлере Ангеле Меркель настойчиво пытается получить зеленый свет для реализации проекта. В случае успеха Берлин станет крупнейшим распределительным центром российского голубого топлива в Европе и может получать от этого ряд экономических дивидендов. 

"Северный поток-2" – проект магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Он является логическим продолжением проекта "Северный поток – 1", первая ветка которого была построена еще в 2011 году.

Ранее против строительства второго газопровода в рамках проекта "Северный поток" выступили некоторые страны Восточной Европы и Прибалтики. Кроме того, резкий протест выразила Украина, которая боится лишиться своего статуса транзитера российского газа в Европу и сопутствующих этому доходов. И действительно, эксперты предсказывают, что в случае реализации проекта "Северный поток – 2" бюджет Незалежной не досчитается 10% поступлений.


Впрочем, в Киеве, по всей видимости, еще в прошлом году осознали, что Россия готовится окончательно отказаться от украинского маршрута транспортировки газа в пользу альтернативных путей на Балтике, а также в Черном море в рамках проекта "Турецкий поток". Так, украинская компания "Нафтогаз" решила не модернизировать газотранспортную систему на юго-западе страны, откуда российское голубое топливо поступает потребителям на Балканах и в Турции. Отказ Киева от этих планов может полностью похоронить Украину как страну-транзитера, еще больше снизив степень ее участия в международной политике.

Автор: Иван Поляков14 марта 2017, 15:24

комментарии

Политика

Сумасшедший день Владимира Путина
Шокированный ЕС требует от Украины объяснений
Разъяренный Трамп пообещал напасть на российский флот
Хипстер Климкин повеселил Украину

Шоу-бизнес

Дана Борисова заперлась дома из-за изменившейся внешности
Муж Бородиной показал лицо младшей дочки
Аманда Сейфрид жестко ответила на слив ее "голых" фото
Кума Порошенко назвала Юлию Самойлову "уродством"

Проишествия

Известного актера жестоко избили в центре Москвы
Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников
Писатель Веллер оскандалился на телевидении

Lifestyle

Неизвестный отдал за фотографии Гитлера $41 тысячу
В Сети высмеяли "самые уродские в мире" джинсы
Режиссер "Шестого чувства" разочаровал новым фильмом
"Маша и Медведь" повторил рекорд YouTube (видео)
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах

На юбилей он мечтает получить самолет и услышать живьем группу ABBA
Шоу-бизнес

Дети Анджелины Джоли взволновали своим плохим видом

В Сети активно обсуждают новое появление в свете наследников актрисы
Происшествия

Известного актера в центре Москвы избил гопник с кастетом

Хулигану не понравилось, как артисты ответили на его вопрос
Происшествия

Беременную модель насмерть сбил поезд

Фотография, сделанная незадолго до гибели, появилась в Сети

Гороскоп

Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Фоторепортажи

Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену
Новое увлечение Евгении Крюковой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Шаляпин вернулся к Калашниковой

Спорт

"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Регионы

Поклонская предупредила крымчан об "опасной" Украине
Пьяный в стельку чиновник устроил скандал в Кирове (видео)
Путин уходит в экспедицию
Юная гандболистка прыгнула на голову сопернице (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru