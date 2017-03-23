Медведев удивил заявлением о своей болезни
Напомним, что 4 марта на встрече с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что глава кабмина подхватил грипп. "Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли", – сказал Путин.
Тогда же министр здравоохранения Вероника Скворцова напомнила президенту, что в пяти регионах страны сохраняется эпидемия гриппа. При этом она заявила, что уровень заболеваемости упадет уже через месяц.
Отметим, что из-за болезни глава правительства также не смог приехать на заседание партии "Единая Россия".
Медведев заболел. Ну Вы там держись, Дмитрий Анатольевич— Нольтрофеич (@red_white_Alex) 14 марта 2017 г.
В Сети сразу же стали активно обсуждать болезнь Дмитрия Медведева. Кто-то вспомнил ставшую популярной фразу премьера с пожеланием здоровья. "Медведев заболел. Ну Вы там держитесь, Дмитрий Анатольевич!" – писали пользователи.
Дмитрий Медведев должен выступить в Госдуме 19 апреля с подробным отчетом о работе правительства. По новому регламенту депутаты смогут задать премьеру больше вопросов, чем обычно, а его выступление не ограничено по времени.
Девушку зовут Мария и она моложе режиссера
Местные власти потребовали заменить Самойлову на другую конкурсантку
Протестующие помешали спать звезде российского кино
Позицию страны прояснили в Министерстве иностранных дел