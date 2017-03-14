Россияне пожалели больного Медведева
Пользователи социальных сетей отреагировали на новость о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подхватил грипп. Кто-то вспомнил ставшую популярной фразу премьера с пожеланием здоровья. "Медведев заболел. Ну Вы там держитесь, Дмитрий Анатольевич!" – пишут пользователи.
Медведев заболел. Ну Вы там держись, Дмитрий Анатольевич— Нольтрофеич (@red_white_Alex) 14 марта 2017 г.
Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом: "не уберегли"\\РИА— markethell (@markethell) 14 марта 2017 г.
Пусть держится там, и здоровья ему
!!! "Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал Путин на совещании с членами кабмина. Пока только про грипп речь вроде...— Тот самый Терновский (@dternovskiy) 14 марта 2017 г.
Кроме того, комментаторы в ироничной форме поддержали Медведева в борьбе с болезнью и предложили свои методы лечения.
Иммуноглобулина нет, но вы там держитесь, Дмитрий Анатольевич.— AUK (@au_auk) 14 марта 2017 г.
В целом же пользователи, хоть и в шутливой форме, но желают здоровья премьеру.
Держись там, всего хорошего #димонживи— Ivan_Kostyanko (@Smoky_man) 14 марта 2017 г.
О том, что премьер-министр заболел гриппом, на совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. "Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", – сказал глава государства.
На юбилей он мечтает получить самолет и услышать живьем группу ABBA
В Сети активно обсуждают новое появление в свете наследников актрисы
Хулигану не понравилось, как артисты ответили на его вопрос
Фотография, сделанная незадолго до гибели, появилась в Сети