Россияне пожалели больного Медведева

В Сети активно обсуждают болезнь Дмитрия Медведева. О том, что премьер пропустил совещание с министрами из-за гриппа, сообщил собравшимся президент Владимир Путин.

Пользователи социальных сетей отреагировали на новость о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подхватил грипп. Кто-то вспомнил ставшую популярной фразу премьера с пожеланием здоровья. "Медведев заболел. Ну Вы там держитесь, Дмитрий Анатольевич!" – пишут пользователи.

Медведев заболел. Ну Вы там держись, Дмитрий Анатольевич — Нольтрофеич (@red_white_Alex) 14 марта 2017 г.

Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом: "не уберегли"\\РИА



Пусть держится там, и здоровья ему — markethell (@markethell) 14 марта 2017 г.

!!! "Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал Путин на совещании с членами кабмина. Пока только про грипп речь вроде... — Тот самый Терновский (@dternovskiy) 14 марта 2017 г.

Кроме того, комментаторы в ироничной форме поддержали Медведева в борьбе с болезнью и предложили свои методы лечения.

Иммуноглобулина нет, но вы там держитесь, Дмитрий Анатольевич. — AUK (@au_auk) 14 марта 2017 г.

В целом же пользователи, хоть и в шутливой форме, но желают здоровья премьеру.

О том, что премьер-министр заболел гриппом, на совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. "Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", – сказал глава государства.











