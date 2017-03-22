США ввели войска на Украину

Американские военные разворачивают свои части на Украине. Новость появилась на официальном сайте армии США, но ее быстро удалили.

45-я пехотная бригадная боевая группа готовится к развертыванию на Украине – информировал читателей официальный сайт американских военных army.mil. Однако ссылку на страницу быстро удалили, сообщив об ошибке, допущенной нерадивым сотрудником.

Thunderbird ("Буревестник") – второе название 45-й пехотной бригадной боевой группы – сформирована из частей Национальной гвардии штата Оклахома. Опыт у "буревестников" немалый: они занимались обучением военных в Афганистане, выполняли боевые задачи в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.

Официальные представители армии США принесли публичные извинения по поводу информации на сайте. Они объяснили, что пост появился по ошибке. По их словам, запись опубликовал один из сотрудников, который перепутал официальный аккаунт со своей личной страницей.

Тем не менее опровергать информацию в штабе не стали. Тем более, что еще в январе 2017-го на том же ресурсе появилось сообщение о прибытии первой группы "буревестников" на Яворивский полигон во Львовской области Украины. Тогда сообщалось, что идет подготовка к развертыванию группы и о "предмобилизационных учениях" Национальной гвардии Оклахомы.

Нынешняя ошибка – не первая совершенная американскими военными интернет-специалистами. Осенью прошлого года в официальном Twitter аккаунте армия США назвала кандидата в президенты республиканца Дональда Трампа лжецом. "Трамп врет каждые три минуты 15 секунд", – написал кто-то из военных. Запись быстро удалили, но в архивах "интернетов" память осталась.