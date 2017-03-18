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Как Россия утратила американское доверие

Никки Хейли. Фото: Chip Somodevilla/Gettyimages.ru
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Итак, нам, то есть России, в очередной раз отказано в доверии. Но на сей раз не в связи с очередным допинговым скандалом. Просто Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли решила назвать вещи своими именами – Россия не такая страна, которой можно доверять. Она не стала где-то там за спиной "шу-шу-шу", она всю правду-матку высказала в глаза интервьюеру с телеканала CNN. И резолюции ООН против Сирии российская сторона не поддерживает и Америку не любит. У них в Южной Каролине такое не одобряют. И она всегда готова не только сотрудничать с Россией, но и противостоять ей.
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Мы, правда, пытались взять Никки на перевоспитание и на поруки – сам полпред Чуркин лично ее к себе в резиденцию приглашал, угощал чаем и вел разговоры "обо всем, о жизни", то есть пытался сагитировать и склонить к взаимовыгодному сотрудничеству, наладить, так сказать, отношения. Но к несчастью наш посол при ООН волею божией скоропостижно умер, получивши посмертно "орден Мужества" за отражение атак Саманты Пауэр, и перевоспитывать американцев стало решительно некому.

Мария Захарова только начальственно строго их отчитывает, мол вашему президенту небось хакеры мозг взломали, да и все тут. Ну, не меняются они к лучшему. Советовали нашим дипломатам через газету найти с этой Никки общий язык через прямой контакт, минуя коварное госдеповское окружение из бывших "обамовцев" с "вашингтонского обкома", но только складывается впечатление, что это теперь бесполезно. Если уж дама утратила доверие и занесла в "черный список" то тут хоть на стенку лезь – не поможет.

Никки Хейли. Фото: Chip Somodevilla/Gettyimages.ru

Словом "любовь ушла, завяли помидоры". Медовый месяц наш с администрацией Трампа кончился. И там уже говорят о "жесткой силе", которая должна прийти на смену мягкому подходу Обамы. Железный кулак идет на смену мягкой удавке. Увеличиваются расходы на американскую армию с целью создать "самую сильную армию в мире", перевооружается флот, трясут карманы союзников по НАТО, словом подарков ждать и впрямь не приходится. Тут не то что Восточную Украину не подарят, а надо смотреть как бы Крым не оттяпали. Ну, а все эти разговоры что дескать "мы заключим с русскими хорошую сделку", то это выражаясь по английски было "буллшит", то есть брехня. Мы думали, что то горело сердце – а оказалось тлела папироса.

Вообще в Америке делают много открытий относительно окружающего мира. Вон Буш-младший все удивлялся сообразив что не все еще в мире разделяют американские ценности. И поведал об этом соотечественникам. А Рейган все повторял Горбачеву "Доверяй, но проверяй" – уж очень ему эта русская пословица понравилась. И сейчас начали подчеркивать что сотрудничество с РФ возможно только при строгом соблюдении американских национальных интересов. То есть вообще-то дипломаты должны искать некие общие интересы, приоритеты и так далее – но пока что кроме борьбы с ИГИЛ ничего не нашлось. Вон послом к нам едет мормон из Юты, провинция говорят глубже некуда. Но опытный – Китай уже охмурял. А главное – идеологически выдержанный. Как в песне: "Будем с вами жить, я – Никодим. Вел нагрузки, жил в Бобруйске... даже не судим". И вся гвардия у Трампа такая. Уж какой Чуркин их таких переагитирует – Бог знает.

Фото: GLOBAL LOOK press

Впрочем, процесс утраты доверия – он обоюдный, и даже обоюдоострый. Вот у нас тоже доверие к США на исходе. Обама нашего доверия явно не оправдал, но и дальше жизнь осталась беспросветная как генеральские погоны. Пресс-секретарь президента Песков так и сказал в интервью, что, мол, мы не понимаем будущего российско-американских отношений. То есть видимо наша сторона выражает свое недовольство неоправдавшимися ожиданиями. Мы новому партнеру так доверяли – а он повел себя прямо как какая-то девушка с пониженной социальной ответственностью. И вообще даже не пришел на рандеву, то есть встречу в верхах – ни просто так, по любви, ни за деньги, то есть, простите, за "очень выгодную" сделку. То есть лишил нас иллюзий. Нет, такой роман нам не нужен.

В общем выяснилось такое дело – в антитеррористическую коалицию нас не включают, на совещания в Вашингтоне по борьбе с террором не приглашают, да и в Астану к нам тоже не особенно едут и оппозицию сирийскую не пускают. Американские избиратели ожидали не этого – но как видно и миллионы мужчин и женщин вопреки рекламе иногда могут ошибаться, особенно при выборе такого капризного и скоропортящегося продукта как мистер Трамп.

Возвращаясь же к нашей капризной принцессе индусского происхождения, можно вспомнить, что неофиты иногда еще более помешаны на правах человека и прочих ценностях демократии чем даже самые рьяные местные консерваторы. Республиканка и противница абортов, экс-губернатор штата, жена офицера Национальной Гвардии, Никки убеждена что все страны как и люди могут вести себя правильно и неправильно, в чем кстати сходна со своим боссом Дональдом. И горе тем кто не оправдает ее высокого доверия.

Вот МИД РФ объявил о признании паспортов непризнанных республик – и Никки уже бьет тревогу, дескать нарушение Минских соглашений. Почему Россия не слушается, почему Северная Корея плохо себя ведет, почему Китай Америке не помогает? Слишком много вопросов. И простые вопросы, а ставят всю администрацию США в тупик. А мы в своей северной стране все ждем сотрудничества, "ждем, мешая водку гвоздем". 

18 марта 2017, 14:15

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