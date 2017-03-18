Как Россия утратила американское доверие

Итак, нам, то есть России, в очередной раз отказано в доверии. Но на сей раз не в связи с очередным допинговым скандалом. Просто Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли решила назвать вещи своими именами – Россия не такая страна, которой можно доверять. Она не стала где-то там за спиной "шу-шу-шу", она всю правду-матку высказала в глаза интервьюеру с телеканала CNN. И резолюции ООН против Сирии российская сторона не поддерживает и Америку не любит. У них в Южной Каролине такое не одобряют. И она всегда готова не только сотрудничать с Россией, но и противостоять ей.

Мы, правда, пытались взять Никки на перевоспитание и на поруки – сам полпред Чуркин лично ее к себе в резиденцию приглашал, угощал чаем и вел разговоры "обо всем, о жизни", то есть пытался сагитировать и склонить к взаимовыгодному сотрудничеству, наладить, так сказать, отношения. Но к несчастью наш посол при ООН волею божией скоропостижно умер, получивши посмертно "орден Мужества" за отражение атак Саманты Пауэр, и перевоспитывать американцев стало решительно некому.

Мария Захарова только начальственно строго их отчитывает, мол вашему президенту небось хакеры мозг взломали, да и все тут. Ну, не меняются они к лучшему. Советовали нашим дипломатам через газету найти с этой Никки общий язык через прямой контакт, минуя коварное госдеповское окружение из бывших "обамовцев" с "вашингтонского обкома", но только складывается впечатление, что это теперь бесполезно. Если уж дама утратила доверие и занесла в "черный список" то тут хоть на стенку лезь – не поможет.

Словом "любовь ушла, завяли помидоры". Медовый месяц наш с администрацией Трампа кончился. И там уже говорят о "жесткой силе", которая должна прийти на смену мягкому подходу Обамы. Железный кулак идет на смену мягкой удавке. Увеличиваются расходы на американскую армию с целью создать "самую сильную армию в мире", перевооружается флот, трясут карманы союзников по НАТО, словом подарков ждать и впрямь не приходится. Тут не то что Восточную Украину не подарят, а надо смотреть как бы Крым не оттяпали. Ну, а все эти разговоры что дескать "мы заключим с русскими хорошую сделку", то это выражаясь по английски было "буллшит", то есть брехня. Мы думали, что то горело сердце – а оказалось тлела папироса.

Вообще в Америке делают много открытий относительно окружающего мира. Вон Буш-младший все удивлялся сообразив что не все еще в мире разделяют американские ценности. И поведал об этом соотечественникам. А Рейган все повторял Горбачеву "Доверяй, но проверяй" – уж очень ему эта русская пословица понравилась. И сейчас начали подчеркивать что сотрудничество с РФ возможно только при строгом соблюдении американских национальных интересов. То есть вообще-то дипломаты должны искать некие общие интересы, приоритеты и так далее – но пока что кроме борьбы с ИГИЛ ничего не нашлось. Вон послом к нам едет мормон из Юты, провинция говорят глубже некуда. Но опытный – Китай уже охмурял. А главное – идеологически выдержанный. Как в песне: "Будем с вами жить, я – Никодим. Вел нагрузки, жил в Бобруйске... даже не судим". И вся гвардия у Трампа такая. Уж какой Чуркин их таких переагитирует – Бог знает.

Впрочем, процесс утраты доверия – он обоюдный, и даже обоюдоострый. Вот у нас тоже доверие к США на исходе. Обама нашего доверия явно не оправдал, но и дальше жизнь осталась беспросветная как генеральские погоны. Пресс-секретарь президента Песков так и сказал в интервью, что, мол, мы не понимаем будущего российско-американских отношений. То есть видимо наша сторона выражает свое недовольство неоправдавшимися ожиданиями. Мы новому партнеру так доверяли – а он повел себя прямо как какая-то девушка с пониженной социальной ответственностью. И вообще даже не пришел на рандеву, то есть встречу в верхах – ни просто так, по любви, ни за деньги, то есть, простите, за "очень выгодную" сделку. То есть лишил нас иллюзий. Нет, такой роман нам не нужен.

В общем выяснилось такое дело – в антитеррористическую коалицию нас не включают, на совещания в Вашингтоне по борьбе с террором не приглашают, да и в Астану к нам тоже не особенно едут и оппозицию сирийскую не пускают. Американские избиратели ожидали не этого – но как видно и миллионы мужчин и женщин вопреки рекламе иногда могут ошибаться, особенно при выборе такого капризного и скоропортящегося продукта как мистер Трамп.

Возвращаясь же к нашей капризной принцессе индусского происхождения, можно вспомнить, что неофиты иногда еще более помешаны на правах человека и прочих ценностях демократии чем даже самые рьяные местные консерваторы. Республиканка и противница абортов, экс-губернатор штата, жена офицера Национальной Гвардии, Никки убеждена что все страны как и люди могут вести себя правильно и неправильно, в чем кстати сходна со своим боссом Дональдом. И горе тем кто не оправдает ее высокого доверия.

Вот МИД РФ объявил о признании паспортов непризнанных республик – и Никки уже бьет тревогу, дескать нарушение Минских соглашений. Почему Россия не слушается, почему Северная Корея плохо себя ведет, почему Китай Америке не помогает? Слишком много вопросов. И простые вопросы, а ставят всю администрацию США в тупик. А мы в своей северной стране все ждем сотрудничества, "ждем, мешая водку гвоздем".