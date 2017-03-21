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Политика

Савченко с евреями оскандалилась в прямом эфире

Надежда Савченко Фото: Brendan Hoffman/Getty Images
Скандальный депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что у представителей нынешней власти в стране "неукраинская кровь". Об этом парламентарий заявила в прямом эфире одного из местных телеканалов, отвечая на вопрос жительницы из города Кривой Рог.
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"Надя, почему никто не говорит то, о чем говорят в народе?" – начала дозвонившаяся в прямой эфир женщина. По ее словам, на одной из остановок общественного транспорта она услышала разговор, из которого следует, что раньше Украина была под татаро-монгольским игом, позже – под польским, а сейчас для Незалежной наступило "еврейское иго". "Почему вы об этом молчите?" – спросила женщина.

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Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

На столь неожиданный вопрос Савченко попыталась ответить уклончиво. "Если про это говорит народ, то он говорит правду. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь неукраинскую, скажем так", – сказала она. По ее словам, говорить об этом можно, но нужно и что-то с этим делать. 


Ранее в интервью канадскому изданию Globe and Mail депутат Верховной рады заявила, что готова установить в стране диктатуру и править как чилийский президент Августо Пиночет. "Просто чтобы стабилизировать страну и нормализовать ситуацию. Нам необходим сильный лидер, который может контролировать ситуацию, пока она переходит через следующий этап развития", – отметила скандальный парламентарий.


Кроме того, известная маскулинным видом Савченко на днях поразила зрителей украинского телевидения, внезапно представ в непривычно женственном образе. В эфире телеканала News One она появилась с ярким макияжем: глаза были подчеркнуты тенями, на губы нанесена помада ягодного цвета. А чтобы окончательно сразить окружающих, политик надела ярко-зеленую блузку с декольте.


Автор: Иван Поляков21 марта 2017, 15:02

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