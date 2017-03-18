Россияне поддержали исторический выбор крымчан

Сегодня Россия отпраздновала третью годовщину исторического воссоединения с Крымским полуостровом. По всей стране прошли торжественные мероприятия, которые посетили миллионы человек. Это говорит о том, что спустя несколько лет после эпохальных событий марта 2014 года, россияне по-прежнему всем сердцем поддерживают полуостров и его жителей, сделавших несколько лет назад свой исторический выбор.

Как следует из проведенного на днях Всероссийским центром изучения общественного мнения исследования, более 97 процентов граждан страны считают, что Крым – это Россия. При этом в 2013 году, еще до исторического воссоединения, таковых было всего лишь 56 процентов. Это значит, что полуостров окончательно стал родным для подавляющего большинства наших граждан, которые уже не могут представить Россию без него.

Поэтому неудивительно, что прошедшие по всей стране в субботу, 18 марта, торжественные мероприятия посетило огромное количество людей, которые приходили на них с семьями, друзьями и даже коллегами по работе. Как обычно, первыми праздновать начали на Дальнем Востоке. Так, в Петропавловске-Камчатском события марта 2014 года отметили фестивалем "Весна" и народными гуляниями. Торжества проходили по всему городу, однако главные мероприятия прошли на центральной площади города, где собрались тысячи человек.

Затем торжества начались во Владивостоке, где к мемориалу боевой славы пришли более 17 тысяч горожан, активистов общественных организаций и ветеранов. Кроме того, празднование ознаменовалось торжественным концертом с участием коллективов из разных регионов России.

После Дальнего Востока пришла очередь сибирских городов. В самом крупном городе региона Новосибирске местные жители поддержали воссоединение Крыма с Россией праздничным концертом и молодежным флешмобом. Пока на сцене выступали городские творческие коллективы, подростки из местных молодежных организаций выстроились в слова "Россия" и "Крым". Также был проведен митинг, в котором приняли участие представители политических партий и общественных организаций города и области.

Поддержал всероссийские празднования и Урал. На митинг на Площади Труда в Екатеринубрге собрались тысячи горожан. Мероприятия начались с исполнения Гимна России, а также выступления официальных лиц города и области. Также перед собравшимися екатеринбуржцами выступили общественные деятели, после чего начался концерт местных творческих коллективов.

Не остались в стороне от празднования и другие уголки нашей необъятной Родины. Торжества прошли в Иркутске, Красноярске, Томске, Омске, Волгограде, Оренбурге, Самаре, Петрозаводске, Владикавказе и других городах. Вся огромная Россия поддержала сегодня крымчан и их исторический выбор.

Конечно же, отпраздновали годовщину воссоединения с Россией в самом Крыму. Так, в Симферополе прошел праздничный концерт с участием крымских коллективов. В городе русской воинской славы Севастополе годовщину воссоединения отпраздновали митингами, концертами и спортивными соревнованиями. Тысячи жителей города собрались на праздничный митинг у монумента "Солдат и матрос" на мысе Хрустальный. Торжества завершились праздничным концертом, где перед собравшимися выступил народный артист СССР Иосиф Кобзон.

В Москве же центром празднования стали Воробьевы горы, где состоялся масштабный молодежный фестиваль "Весна". В его рамках для москвичей и гостей столицы состоялась гонка ГТО, а также прошли многочисленные творческие мастер-классы, после чего состоялся грандиозный митинг-концерт с участием звезд российской эстрады.

Активное участие в мероприятиях по всей стране приняли ряд политических и общественных деятелей. Так, по словам заместитель председателя Госдумы, руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Владимира Васильева, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией объединило наш народ в тогдашних непростых условиях. По его словам, спустя несколько лет после тех эпохальных событий очевидно, что жители Крымского полуострова сделали правильный выбор. "Свидетельство тому – не только расцвет в Крыму и огромные перспективы, достижения, которые есть", – сказал парламентарий.

В свою очередь, член думского комитета по бюджету и налогам Дмитрий Белик отметил, что после воссоединения полуострова с Россией в регионе начали активно решаться ряд насущных проблем. "18 марта 2014 года была открыта новая страница в истории России. Мы с вами сами написали эту страницу", – подчеркнул он.

Поддержали в этот знаменательный день крымчан и многие представители общественности. Так, исполнительный директор Национальный родительской ассоциации Лариса Санатовская уверена, что годовщина воссоединения Крыма с Россией – это праздник народной воли и воплощение общероссийского духа. "Для меня имеют огромное значение события марта 2014 года, и я всей душой радуюсь за воссоединение России и Крыма. Поэтому, конечно, я, моя семья, друзья и коллеги сегодня вместе присутствуем на фестивале "Весна", – отметила она.

Три года назад, 18 марта 2014 года, в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца был подписан исторический договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Это произошло спустя два дня после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.