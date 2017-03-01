Донбасс посадил Киев на голодный паек

Донбасс наносит ответный удар. Украинские предприятия, расположенные на территории ДНР и ЛНР, переведены под внешнее управление. Реакция на железнодорожную блокаду, объявленную юго-востоку радикалами, лишит Украину угля.

Внешнее управление украинскими предприятиями введено с 00 часов 1 марта. А предупреждение прозвучало несколькими днями ранее. Главы ДНР и ЛНР – Александр Захарченко и Игорь Плотницкий – заявили, что заводы перейдут под контроль республик, также Донбасс полностью прекратит поставки топлива на Украину. Как отмечалось, "для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты".

В руководстве непризнанной республики уверены, что переход предприятий под контроль ДНР принесет пользу. В частности, это позволит расширить внешнеторговые связи республики. "Безусловно, предстоит большая работа всех профильных министерств и ведомств республики. Но у нас уже существует отработанный механизм взаимодействия для решения таких вопросов", – заявил журналистам исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

"Несмотря на трудности с политическим признанием республики, наши предприятия довольно успешно сотрудничают со странами ближнего и дальнего зарубежья. По сути, наши производители начали процесс ухода от украинских рынков сбыта в пользу других стран уже более двух лет назад", — цитирует Грановского РИА Новости. Он добавил, что сейчас ДНР экспортирует более 50 групп товаров. Захарченко и Плотницкий в своем заявлении отмечали, что власти намерены перестроить работу предприятий и ориентировать их на российский рынок, а также на другие страны.

Власти Луганской народной республики назначили временную администрацию на трех предприятиях украинского бизнесмена Рената Ахметова. Речь идет о ПАО "Краснодонуголь", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" и ООО "ДТЭК Свердловантрацит". Куратором будет ЗАО "Внешторгсервис".

Окончание срока ультиматума для Киева в ДНР отметили иллюминацией. На стадионе "Донбасс Арена" впервые за три года включили освещение. Александр Захарченко назвал это первым признаком победы.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых – и депутаты Верховной рады Украины, заблокировала железнодорожное сообщение с Донбассом. Активисты объявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Несмотря на известия об ответных шагах Донбасса, организаторы торговой блокады заявили, что прекращать акцию не намерены. Напротив, в их планах – "расширить географию".

Глава ДНР тем временем прокомментировал информацию о перехвате его телефонных разговоров, запись которых появилась в интернете. СБУ заявила, что Захарченко обсуждал с представителем администрации ДНР Дмитрием Трапезниковым выгоду товарной блокады для Донбасса. Как заявил журналисту Life.ru руководитель республики, эта информация не секретная. А украинцам пора привыкать к его голосу.

