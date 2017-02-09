Тимошенко обидело "туалетное рандеву" с Трампом

Украинского депутата Юлию Тимошенко сильно задели появившиеся ранее слухи о том, что ее переговоры с президентом США Дональдом Трампом проходили у туалета. Лидер "Батькивщины" выразила сожаление по поводу того, что такой "ложный хлам" подрывает авторитет ее страны.

По словам Тимошенко, она действительно встретилась с Трампом, но не у туалетов, как писали СМИ, а в отдельной комнате, передает телеканал "112". "Знаете, мне просто обидно. Я хочу видеть Украину великой, я хочу видеть политиков Украины достойными. Я не хочу, чтобы такой ложный хлам унижал авторитет нашего государства. Безусловно, это обман и это невозможно", – посетовала депутат.

Кроме того, Тимошенко отметила, что если бы подкараулить американского лидера было так просто, то у его уборной уже давно толпился бы весь мир. "Мне больно просто от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака", – добавила она.

Напомним, ранее Тимошенко сообщила о том, что в течение недели она находилась с визитом в США. В Вашингтоне ей удалось встретиться с Дональдом Трампом. При этом в СМИ появилась информация о том, что переговоры с американским лидером проходили при весьма пикантных обстоятельствах.

Так, президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать ему руку. Новость об этом стала поводом для многочисленных насмешек над украинским депутатом и создания фотожаб.