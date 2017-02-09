Тимошенко обидело "туалетное рандеву" с Трампом
По словам Тимошенко, она действительно встретилась с Трампом, но не у туалетов, как писали СМИ, а в отдельной комнате, передает телеканал "112". "Знаете, мне просто обидно. Я хочу видеть Украину великой, я хочу видеть политиков Украины достойными. Я не хочу, чтобы такой ложный хлам унижал авторитет нашего государства. Безусловно, это обман и это невозможно", – посетовала депутат.
Кроме того, Тимошенко отметила, что если бы подкараулить американского лидера было так просто, то у его уборной уже давно толпился бы весь мир. "Мне больно просто от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака", – добавила она.
Напомним, ранее Тимошенко сообщила о том, что в течение недели она находилась с визитом в США. В Вашингтоне ей удалось встретиться с Дональдом Трампом. При этом в СМИ появилась информация о том, что переговоры с американским лидером проходили при весьма пикантных обстоятельствах.
Тимошенко «сделала» Порошенко, подкараулив Трампа у туалета #РусскаяВесна https://t.co/PRLpPNKp2H pic.twitter.com/j5ZFdZ87LV— RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) 4 февраля 2017 г.
Так, президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать ему руку. Новость об этом стала поводом для многочисленных насмешек над украинским депутатом и создания фотожаб.
"Тимошенко встретилась с Трампом."— Волчара с Уолл-стрит (@MIITya1989) 5 февраля 2017 г.
Экс-премьер Украины ждала президента США возле туалета. pic.twitter.com/uFuVqxYCYB
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