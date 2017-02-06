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Трамп "из туалета" протянул руку Тимошенко
По словам Тимошенко, в США она находилась с визитом около недели. За это время политик успела провести десятки разных встреч. Среди них и долгожданные переговоры с Дональдом Трампом, которого, по некоторой информации, лидер "Батькивщины" караулила у туалета.
По словам Тимошенко, общение с американским президентом прошло успешно, передает издание "Комсомольская правда в Украине". "На этой встрече от президента Трампа я услышала, что США будут поддерживать и помогать Украине. Он мне сказал, что Украина не будет покинута", – заявила депутат.
При этом Тимошенко подчеркнула, что в адрес Киева прозвучало и много критики. В частности, американские политики заявили о двойных стандартах и высоком уровне коррупции на Украине. "Назывались фамилии из окружения президента, фамилия бывшего премьера (Арсения Яценюка). Они дали понять, пока не поборем коррупцию, помощи не стоит ожидать", – добавила депутат.
Переговоры Тимошенко с Трампом. pic.twitter.com/1x8kD0zZ7d— Макс ЧЕпай™ (@MaksChepai) 5 февраля 2017 г.
Тимошенко призвала украинских политиков не вводить в заблуждение Трампа и лидеров ЕС и принять закон об оккупированных территориях – Донецкой и Луганской областях. Кроме того, депутат заявила, что в этих районах следует ввести военное положение и запретить торговлю.
Тимошенко «сделала» Порошенко, подкараулив Трампа у туалета #РусскаяВесна https://t.co/PRLpPNKp2H pic.twitter.com/j5ZFdZ87LV— RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) 4 февраля 2017 г.
Напомним, ранее президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать ему руку. Новость об этом стала поводом для многочисленных насмешек над украинским депутатом.
"Тимошенко встретилась с Трампом."— Волчара с Уолл-стрит (@MIITya1989) 5 февраля 2017 г.
Экс-премьер Украины ждала президента США возле туалета. pic.twitter.com/uFuVqxYCYB
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