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Зачем Киев "поджигает" Донбасс

Виталий Чуркин. Фото: GLOBAL LOOK press/Albin Lohr-Jones
Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин рассказал об отчетах наблюдательной миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе. По его словам, при внимательном изучении документов становится ясно, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на украинских властях. Также он поделился соображениями относительно того, зачем Киев "поджигает" юго-восток страны.
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Виталий Чуркин отметил, что зарубежные СМИ недостаточно объективно освещают военные действия на Украине. Западные журналисты пишут так, будто под обстрелом находится только район Авдеевки, сообщает RT.

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"А ведь сначала туда вошли украинские танки, хотя Киев вообще не имел права размещать в этом населенном пункте свои вооружения. Однако в настоящее время украинские тяжелые орудия развернуты в Авдеевке и наносят удары по Донецку. Украинские войска на протяжении всего конфликта ежедневно обстреливают жилые районы Донецка и Луганска, но мало кто обращает на это внимание", – отметил постпред России в ООН.

Чуркин признал, что нарушение договоренностей встречается и со стороны ДНР и ЛНР. "И все же очевидно, что недавняя активизация боевых действий – дело рук Вооруженных сил Украины и так называемых добровольческих батальонов, воюющих на востоке страны", – заключил дипломат.

Постпред России отметил, что эскалация конфликта могла быть инициирована для подрыва отношений Вашингтона и Кремля. Благодаря ситуации в Авдеевке Киеву проще реализовывать свои планы в Совете Безопасности ООН.

"Хотя Украине удалось добиться созыва заседания Совбеза 2 февраля, особой поддержки она там не получила. Ее сторону заняли только Великобритания и США, причем представитель Америки выступил с довольно стандартной риторикой, оставшейся в наследство от администрации предыдущего президента", – подчеркнул Чуркин.

По словам дипломата, между США и Россией не будет "перезагрузки" и "разрядки". Он надеется, что отношения между странами станут чем-то "новым и другим по сути".

Автор: Константин Улюкаев8 февраля 2017, 10:00

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