Зачем Киев "поджигает" Донбасс

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин рассказал об отчетах наблюдательной миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе. По его словам, при внимательном изучении документов становится ясно, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на украинских властях. Также он поделился соображениями относительно того, зачем Киев "поджигает" юго-восток страны.

Виталий Чуркин отметил, что зарубежные СМИ недостаточно объективно освещают военные действия на Украине. Западные журналисты пишут так, будто под обстрелом находится только район Авдеевки, сообщает RT.

"А ведь сначала туда вошли украинские танки, хотя Киев вообще не имел права размещать в этом населенном пункте свои вооружения. Однако в настоящее время украинские тяжелые орудия развернуты в Авдеевке и наносят удары по Донецку. Украинские войска на протяжении всего конфликта ежедневно обстреливают жилые районы Донецка и Луганска, но мало кто обращает на это внимание", – отметил постпред России в ООН.

Чуркин признал, что нарушение договоренностей встречается и со стороны ДНР и ЛНР. "И все же очевидно, что недавняя активизация боевых действий – дело рук Вооруженных сил Украины и так называемых добровольческих батальонов, воюющих на востоке страны", – заключил дипломат.

Чуркин представителю Британии в ООН: Верните Мальвинские острова, Гибралтар, часть Кипра, архипелаг Чагос, а потом уже рассуждайте о Крыме pic.twitter.com/UhRRJEhFU2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 февраля 2017 г.

Постпред России отметил, что эскалация конфликта могла быть инициирована для подрыва отношений Вашингтона и Кремля. Благодаря ситуации в Авдеевке Киеву проще реализовывать свои планы в Совете Безопасности ООН.

"Хотя Украине удалось добиться созыва заседания Совбеза 2 февраля, особой поддержки она там не получила. Ее сторону заняли только Великобритания и США, причем представитель Америки выступил с довольно стандартной риторикой, оставшейся в наследство от администрации предыдущего президента", – подчеркнул Чуркин.

Виталий Иванович Чуркин вообще, по моему мнению, святой человек.

Ежедневно общаться со стадом упырей и не сорваться.

Я бы давно всех перебил — MadGun RUS✯ (@MadgunRus) 3 февраля 2017 г.

По словам дипломата, между США и Россией не будет "перезагрузки" и "разрядки". Он надеется, что отношения между странами станут чем-то "новым и другим по сути".