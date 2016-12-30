Чуркин: США решили преследовать детей

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал гонения властей США на российских дипломатов. Так, 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата, а также был закрыт доступ россиян к двум дипломатическим жилым комплексам. "Я думаю, что это просто скандально, что они решили преследовать наших детей", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Чуркина.

"Они знают, что эти дачи, которые они упомянули в документах, для наших детей. А сейчас Рождество, каникулы в наших школах", – добавил он. Шаги администрации Барака Обамы он назвал циничными.

