Песков иронично ответил обнаглевшему журналисту из США

Москва терпелива и может подождать извинений Билла О'Рейли до 2023 года. Хотя высказывания телеведущего портят, в первую очередь, репутацию самого канала Fox News, уверен Дмитрий Песков.

Кремль одинаково относится ко всем средствам массовой информации – и к региональным, и к федеральным, и к международным – руководствуясь при этом законом о СМИ. Что касается оскорбления, высказанного корреспондентом Fox News, то это в первую очередь плохая характеристика для самого телеканала, заявил пресс-секретарь президента России.

"Для нас это не инцидент, ничего. Но в любом случае, скажем так, оскорбления, которые озвучиваются корреспондентом того или иного средства массовой информации и впоследствии обходятся молчанием со стороны главной редакции этого издания, конечно, с плохой стороны характеризуют эти средства массовой информации. Скорее, это очень неудачный случай для самой компании Fox – по крайней мере, в наших глазах", – сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москве больше импонируют СМИ, с которыми ее объединяет понимание хорошего тона, воспитанности и определенного кодекса поведения в отношении глав государств. Во время интервью с президентом США Дональдом Трампом О'Рейли напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей". "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот", – напоминает РИА Новости.

В Кремле тогда заявили, что считают недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес российского государства и рассчитывают получить извинения. Союз журналистов России также отметил, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве. В ответ О'Рейли заявил, что извинится за высказывания о Путине не раньше 2023 года.

Дмитрий Песков, комментируя слова телеведущего, сказал, что россияне – "добрые и терпеливые". "С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом", – сказал пресс-секретарь российского лидера.