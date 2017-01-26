Ле Пен пригласили в Крым

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила приглашение посетить полуостров Крым. Об этом рассказал председатель парламента республики Владимир Константинов, передает РИА ФАН.

По его словам, французский политик – одна из тех, кто прочел историю Крыма и готов понять его судьбу. Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявлял, что жители полуострова будут рады визиту Ле Пен.