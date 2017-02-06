Трамп готовит ловушку для Путина

Правительство США планирует вбить клин в отношения России и Ирана. Таким образом Белый дом рассчитывает прекратить военный конфликт на Ближнем Востоке.

"Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, то мы стремимся изучить такую возможность", – заявили в администрации президента США Дональда Трампа. По словам должностных лиц Белого дома, такая стратегия поможет положить конец сирийскому конфликту и сосредоточиться на борьбе с террористами из "Исламского государства", сообщает газета "Известия".



В администрации Трампа подчеркнули, что Вашингтон не питает иллюзий в отношении Москвы и не расценивает ее как серьезную экзистенциальную угрозу, какой она была во времена Советского Союза, передает Fox News. Однако между США и Россией явно намечается конфликт, ведь последняя выражала намерение продолжить сотрудничество с Ираном, отмечает издание.

Таким образом, Вашингтон демонстрирует неоднозначное отношение к Москве. Совсем недавно Дональд Трамп заявил о планах наладить общение с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он заступился за коллегу, подчеркнув, что репутация США небезупречна. При этом Вашингтон стремится оттеснить Москву на Ближнем Востоке и усилить там свое влияние.