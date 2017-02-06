Трампа замучила совесть из-за нападок на Россию

Президент США Дональд Трамп удивил мир, выступив в защиту России. Политик лучше коллег помнит историю своей страны и сомневается в том, что репутация Вашингтона настолько безупречна, чтобы читать мораль Москве.

Слова Дональда Трампа в защиту Владимира Путина поразили многих экспертов в области политики. Специалисты подчеркнули, что ответы президента США журналистам стали напоминать риторику Кремля. Однако, судя по всему, американский лидер не пытается подражать Москве, а просто лучше других помнит былые "подвиги" Вашингтона.

Из интервью Трампа телеканалу Fox News следует, что он сомневается в праве США читать мораль России. "Мы наделали много ошибок. Я с самого начала был против войны в Ираке. Много ошибок, множество людей были убиты, поэтому верьте мне: убийц вокруг и так немало", – отметил политик в беседе с журналистом.

Разделяет взгляды республиканца в отношении России и его заместитель Майкл Пенс. Впрочем, вице-президент более сдержанно высказывает свое мнение на этот счет. Говоря об антироссийских санкциях, Пенс заявил, что они могут быть сняты, если поведение Москвы изменится.

По его словам, отмена ограничительных мер произойдет в том случае, если двум странам удастся наладить взаимодействие на основе общих интересов. "Если у нас появится возможность работать друг с другом, президент найдет возможность начать отношения заново", – цитирует Пенса URA.Ru.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом заступился за российского лидера Владимира Путина. Он заявил, что репутация Вашингтона недостаточно безупречна, чтобы отчитывать Москву. "Вы думаете, наша страна невинна?!" – таким риторическим вопросом политик загнал в тупик собеседника.