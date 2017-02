Трамп отказался ужинать с журналистами

"Я не буду присутствовать на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в этом году. Желаю всем хорошо провести вечер", – на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп. Сам ужин должен состояться 29 апреля. Это ежегодное мероприятие, на которое по мимо журналистов, знаменитостей и политиков разного ранга по традиции приходит и американский лидер.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!