Трамп в ужасе от сделки с Ираном

Иран должен быть благодарен Соединенным Штатам за заключение сделки по иранскому ядерному досье. А пуски ракет в ИРИ достойны осуждения, написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Иран был официально предупрежден после запуска баллистической ракеты. Он должен быть благодарен за те ужасные условия ядерной сделки, на которые пошли США", – сообщил американский президент своим подписчикам в соцсети. Гневный пост стал реакцией на испытания иранской ракеты.

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them!

Ранее президент США пояснил в той же соцсети, как Вашингтон облагодетельствовал Тегеран. "Иран был на последнем издыхании и готов к краху до того, как США протянули ему руку помощи в виде иранской сделки, которая принесла стране 150 миллиардов долларов", – пишет американский лидер.

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion