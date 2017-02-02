Трамп в ужасе от сделки с Ираном

Вашингтон спас Тегеран, заключив с ним сделку по ядерному досье. США пошли на ужасные условия, когда Иран был "на последнем издыхании" – а теперь запускает ракеты средней дальности, возмущается американский президент.

Иран должен быть благодарен Соединенным Штатам за заключение сделки по иранскому ядерному досье. А пуски ракет в ИРИ достойны осуждения, написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Иран был официально предупрежден после запуска баллистической ракеты. Он должен быть благодарен за те ужасные условия ядерной сделки, на которые пошли США", – сообщил американский президент своим подписчикам в соцсети. Гневный пост стал реакцией на испытания иранской ракеты.

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.

Ранее президент США пояснил в той же соцсети, как Вашингтон облагодетельствовал Тегеран. "Иран был на последнем издыхании и готов к краху до того, как США протянули ему руку помощи в виде иранской сделки, которая принесла стране 150 миллиардов долларов", – пишет американский лидер.

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.

Факт испытаний баллистической ракеты подтвердил министр обороны Ирана Хосейн Дехган. В то же время, он обратил внимание на то, что эти действия не противоречат ни соглашению по иранской ядерной программе, ни резолюции 2231 СБ ООН. С аналогичным заявлением выступил МИД страны, указав, что в ядерном соглашении иранская ракетная программа не упоминается, а резолюция ООН не запрещает Ирану проводить ракетные испытания – а лишь призывает не делать этого.

Телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона на днях сообщил, что 30 января на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был произведен испытательный пуск ракеты средней дальности. В сообщении подчеркивалось, что резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Тегерану не проводить подобные испытания. В американском Конгрессе предложили ввести новые санкции против Ирана. Помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Соединенные Штаты осуждают испытание баллистической ракеты Ираном, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе.