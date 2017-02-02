Трамп в ужасе от сделки с Ираном

Визит Шараповой в Москву Сто дней президента Трампа Владимир Кара-Мурза в реанимации Главная стерва Голливуда Дом-2
Политика

Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень

Программа развития комфортной городской среды обретает общероссийский масштаб
Политика

Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола

Украинская делегация обратила на себя внимание многих гостей

партнеры
Четверг 2 февраля
Лента новостей
23:01
Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье
21:59
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
21:09
Россия готовится к хакерским атакам на биржи
21:03
Курс доллара поставил новый антирекорд
20:40
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
20:26
В Москве случилось массовое ДТП
20:01
Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке
19:45
Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве
19:38
Володин поздравил ветеранов в Сталинграде
19:04
Похищение ребенка в Петергофе попало на видео
18:42
В США девочка разрыдалась из-за подаренного дробовика (видео)
18:32
Анисина спасает детей от Джигурды
18:25
Сурок Фил предсказал длинную зиму
18:19
Мара Багдасарян подразнила Сеть новой "покатушкой"
18:00
Соседи ковром поймали упавшего с балкона мужчину (видео)
17:38
Российская порноактриса раскрыла свои заработки
17:36
Гуф о романе с Кети Топурией
17:31
Кара-Мурза находится в критическом состоянии
17:13
Кто пришил Боне новые ягодицы
16:57
Москвичка сдала мужа в полицию за принуждение к сексу
16:56
Лариса Копенкина в купальнике ошеломила своим видом
16:55
На востоке Москвы со стрельбой задержали бандитов
16:39
США бьют тревогу из-за исчезновения Меланьи Трамп
16:27
Разорившийся москвич разгромил букмекерскую контору
16:26
45-летняя Гришаева вышла на сцену в прозрачной юбке
16:24
Сколько стоит шикарный отпуск Ким Кардашьян
15:52
Госдума улучшит законы в сфере НКО
15:43
Украинская чиновница притворилась жительницей Авдеевки
15:33
Участники НКО поделились проблемами с Володиным
15:25
Калашникову отругали после пластики груди
15:15
Киану Ривза ждет "роман" с русской
15:15
Газманов рассказал о разводе
15:10
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
15:07
Варвара Караулова хочет повторить путь Доктора Лизы
15:05
На Москву надвигаются 20-градусные морозы
14:55
Путин уволил 16 генералов
14:40
Муж жестоко обошелся с Сашей Савельевой
14:39
Запад принял план по обрушению рубля
14:38
Немцов довел Кара-Мурзу до реанимации
14:29
Как Путин назначил госсекретаря США
14:26
У россиян растет доверие к властям
14:09
Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
14:09
Квартиру знаменитого маньяка продают за 500 тысяч
13:58
Лазарев показал татуировку в честь сына
13:58
Напуганный Порошенко начал петь дифирамбы Москве
13:53
Свадебное фото Дитковските и брата Хаматовой появилось в Сети
13:48
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
13:43
Лолита поразила своим видом в Кремле
13:41
Как бороться с психологическим насилием
13:40
Последняя комбинация Обамы
13:29
Гонщица Багдасарян пожаловалась на провокации
13:23
Европа взвинтила цены на роуминг для "Мегафона"
13:16
Екатерина Гусева нежничает с другим мужчиной
13:16
На северо-востоке Москвы убили пенсионерку
13:00
Виновником жуткой аварии на юге Москвы оказался гражданин Киргизии
12:50
Чурикова показала грудь на дне рождения Лещенко
12:41
Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы
12:35
Подросток в форме МВД 1,5 года выдавал себя за полицейского
12:32
Мнение: Toyota Land Cruiser Prado – машина, а не сумка
12:30
Уроженцы Кавказа жестоко избили эвакуаторщика в Москве
12:25
В Москве школьник пожаловался на учительницу-совратительницу
12:20
Белоруссия готова разорвать союз с Россией
12:20
Кара-Мурзу увезли в реанимацию в Москве
12:14
Дима Билан сделал признание об Алсу
12:12
На борту самолета в Лондон объявлена тревога
12:03
Последние часы жизни жены Зельдина
12:00
Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
11:54
Москвичей предупредили о гололедице
11:36
Педагога школы для девочек уволили из-за съемок в порно
11:34
Москвич ударил ножом беременную подругу во время пьянки
11:29
Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов
11:24
В коллекторе на востоке Москвы нашли женские останки
11:21
Российский ученый раскрыл тайну происхождения молнии
11:17
Почему соцсети хуже алкоголя
11:12
Чего боятся жители Москвы
11:11
Шейк с округлившимся животом показывает одежду
11:07
Одинокая жизнь главной стервы Голливуда
11:03
От злых мужей женщины рожают мальчиков
11:00
Женщина погибла на рельсах в московском метро
10:51
Премьер Австралии довел Трампа до бешенства
10:50
Поветкина могли подставить американцы
10:45
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
10:42
Российского хоккеиста подозревают в краже кошелька
10:39
Певица Нюша откровенно о романе с советником президента
10:29
В Москве у мужчины отобрали сумку с 1,5 млн рублей
10:22
Меркель заработала на беженцах 5 тысяч евро
10:18
Кудрин смягчает кару за экономические преступления
10:04
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
09:57
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
09:41
Германия приплатит беженцам за возврат на родину
09:33
Доллару и рублю определили границы курса
09:13
Угроза Трампа "плохим парням" из Мексики вызвала скандал
08:55
Друг о побеге Михаила Задорнова из больницы
08:37
Крушение Ту-154 повторят в Подмосковье
08:32
Красавица Мария Шарапова посетила Россию
08:27
Порошенко сделал неожиданное признание о России
08:05
В Москве клиенты угнали машину у водителя такси
08:01
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
22:11
Певица Бейонсе ждет двойню
21:58
На востоке Москвы мужчина выпал из окна 7-го этажа
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов
Певица Нюша откровенно о романе с советником президента
Политика

Трамп в ужасе от сделки с Ираном

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/MediaPunch
Вашингтон спас Тегеран, заключив с ним сделку по ядерному досье. США пошли на ужасные условия, когда Иран был "на последнем издыхании" – а теперь запускает ракеты средней дальности, возмущается американский президент.
прочитано 946 раз

Иран должен быть благодарен Соединенным Штатам за заключение сделки по иранскому ядерному досье. А пуски ракет в ИРИ достойны осуждения, написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

ПО ТЕМЕ

Премьер Австралии довел Трампа до бешенства

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

"Иран был официально предупрежден после запуска баллистической ракеты. Он должен быть благодарен за те ужасные условия ядерной сделки, на которые пошли США", – сообщил  американский президент своим подписчикам в соцсети. Гневный пост стал реакцией на испытания иранской ракеты.

 

Ранее президент США пояснил в той же соцсети, как Вашингтон облагодетельствовал Тегеран. "Иран был на последнем издыхании и готов к краху до того, как США протянули ему руку помощи в виде иранской сделки, которая принесла стране 150 миллиардов долларов", – пишет американский лидер.

Факт испытаний баллистической ракеты подтвердил министр обороны Ирана Хосейн Дехган. В то же время, он обратил внимание на то, что эти действия не противоречат ни соглашению по иранской ядерной программе, ни резолюции 2231 СБ ООН. С аналогичным заявлением выступил МИД страны, указав, что в ядерном соглашении иранская ракетная программа не упоминается, а резолюция ООН не запрещает Ирану проводить ракетные испытания – а лишь призывает не делать этого.

Телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона на днях сообщил, что 30 января на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был произведен испытательный пуск ракеты средней дальности. В сообщении подчеркивалось, что резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Тегерану не проводить подобные испытания. В американском Конгрессе предложили ввести новые санкции против Ирана. Помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Соединенные Штаты осуждают испытание баллистической ракеты Ираном, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе.

Автор: Игорь Силецкий2 февраля 2017, 17:28

Политика

Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
Путин раскусил алчный Киев
Трамп в ужасе от сделки с Ираном

Шоу-бизнес

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
Анисина спасает детей от Джигурды
Гуф о романе с Кети Топурией
Кто пришил Боне новые ягодицы

Проишествия

В Москве собаки растерзали вдову известного актера
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Клон"
Киану Ривза ждет "роман" с русской
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
Последние часы жизни жены Зельдина
Общество

Кара-Мурза находится в критическом состоянии

Врачи в реанимации борются за жизнь политика
Шоу-бизнес

Гуф о романе с Кети Топурией

Рэпер прокомментировал слухи о связи с солисткой A'Studio
Шоу-бизнес

Анисина спасает детей от Джигурды

Фигуристка призналась, что актер заставлял малышей участвовать в его мистериях
Политика

Путин раскусил алчный Киев

Президент России считает, что обострение ситуации в регионе спровоцировала Украина

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
Лолита поразила своим видом в Кремле
Красавица Мария Шарапова посетила Россию

Спорт

Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
Тихонов набросился на трусливого Фуркада

Регионы

Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru