Программа развития комфортной городской среды обретает общероссийский масштаб
Украинская делегация обратила на себя внимание многих гостей
Кто разрушает союз России и Белоруссии
О том, что Минск хочет хлопнуть дверью и выйти из ОДКБ и ЕАЭС, сообщило минувшей ночью агентство Regnum со ссылкой на неназванные источники. Днем 2 февраля тоже анонимные собеседники, но уже газеты "Коммерсантъ", назвали эту информацию "глупостью, которая неизвестно кем и почему вбрасывается в эфир".
Между тем Минск достаточно остро отреагировал на планы Москвы ввести пограничный режим в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение о пограничной зоне без уведомления вопреки всем договоренностям.
Первой реакцией Кремля на слухи о выходе Белоруссии из международных организаций стали слова пресс-секретаря российского президента. "Надеемся, что развал ЕАЭС нереален", – сказал Дмитрий Песков.
МИД Белоруссии: Россия ввела пограничную зону без предупреждения#Белоруссияhttps://t.co/b9sqlcF7Yz pic.twitter.com/Xj9vWeXe6Y— RuNews24.ru Новости (@runews24ru) 2 февраля 2017 г.
Отношения между Белоруссией и Россией накалились далеко не вчера. Некоторое время назад Минск поднял тариф на транзит российской нефти, Москва в ответ сократила нефтяные поставки, а Александр Лукашенко решил показать характер и не приехал на саммит ОДКБ в Санкт-Петербург.
Все эти события директор белорусского Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов назвал элементами тревожности. "Между странами проходит очередная торговая война из-за цен на газ, но этих войн за 20 с лишним лет было уже очень много", – сообщил политолог в интервью "Московскому комсомольцу".
В то же время между двумя государствами существует прочная договорная база взаимоотношений, напомнил Шевцов. Об этом свидетельствуют официальные заявления МИД России, которые по отношению к Белоруссии, как правило, бывают очень комплиментарными.
Что касается решения ФСБ о размещении на границе с Белоруссией пунктов контроля, то оно не является ударом по Минску уже потому, что Белоруссия ввела точно такой же режим еще в 2014 году. Никаких возмущений это не вызвало, отметил Шевцов.
ФСБ вводит режим пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 1 февраля 2017 г.
Подробности: https://t.co/bgug2S2iWj#фсб #белоруссия #пограничнаязона pic.twitter.com/oA7KLvMYRZ
В целом же большинство экспертов сошлись в мысли о том, что Москва и Минск никуда не денутся друг от друга. Два братских славянских народа столетиями жили в мире и согласии и проросли взаимными корнями. Поэтому и Союзное государство России и Белоруссии, и СНГ и другие структуры, в которых представлены Москва и Минск, будут существовать в прежнем виде.
Пограничный скандал со временем забудется и все вернется на круги своя. Не исключено, что точки над i расставит уже завтра сам Лукашенко: на 3 февраля намечена пресс-конференция "Большой разговор с президентом".
Певице может быть необходима операция
Актриса была облачена отнюдь не в белом платье
Фигуристка призналась, что актер заставлял малышей участвовать в его мистериях
Президент России считает, что обострение ситуации в регионе спровоцировала Украина