Премьер Австралии довел Трампа до бешенства

Беседа Дональда Трампа и Малкольма Тернбулла, по плану, должна была длиться час. Однако завершилась она уже на 25-й минуте.

Австралийский премьер напомнил Трампу об обязательствах США по приему беженцев. Соглашение с Канберрой Вашингтон заключил во время президентства Барака Обамы. Согласно договоренности, ежегодно в Штаты должны переезжать несколько тысяч человек из центра временного содержания в Австралии, пишет The Washington Post.

Дональд Трамп услышал о таком договоре впервые и вышел из себя. "Можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я изучу эту чертову сделку", – написал он в своем Twitter.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!