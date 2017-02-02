Премьер Австралии довел Трампа до бешенства

Телефонный разговор президента США с премьер-министром Австралии стал худшей из всех бесед с мировыми лидерами. Так охарактеризовал ее сам хозяин Белого дома. Дональд Трамп бросил трубку, предварительно обвинив Австралию в намерении прислать в США тысячи террористов.

Беседа Дональда Трампа и Малкольма Тернбулла, по плану, должна была длиться час. Однако завершилась она уже на 25-й минуте.

Австралийский премьер напомнил Трампу об обязательствах США по приему беженцев. Соглашение с Канберрой Вашингтон заключил во время президентства Барака Обамы. Согласно договоренности, ежегодно в Штаты должны переезжать несколько тысяч человек из центра временного содержания в Австралии, пишет The Washington Post.

Дональд Трамп услышал о таком договоре впервые и вышел из себя. "Можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я изучу эту чертову сделку", – написал он в своем Twitter.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2017 г.

Трамп назвал соглашение об отправке 1250 беженцев с австралийского континента в США "худшей сделкой за все времена" и обвинил Малкольма Тернбулла в желании "прислать в США новых бостонских террористов".

Теракт в Бостоне произошел 15 апреля 2013 года. Два самодельных взрывных устройства сработали недалеко от финишной линии городского марафона. Погибли трое, были ранены более 280 человек.

Ранее Белому дому пришлось опровергать сообщения о том, что Трамп якобы угрожал по телефону президенту Мексики Энрике Пенья Ньето. Последний отменил свой визит в США. Отношения между двумя странами испортились из-за планов Вашингтона возвести стену на границе государств.