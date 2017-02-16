ЕС пытается раскачать ситуацию в России

Евросоюз планирует в ближайшее время потратить около шести миллионов евро на некоммерческие организации (НКО) в России в рамках проекта "Европейские инструменты для развития демократии и прав человека". Эксперты уверены, что таким образом Брюссель пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране в канун президентских выборов.

В соответствии с требованиями программы, претендовать на получение грантов от ЕС смогут некоммерческие организации, занимающиеся деятельностью по "улучшению открытости и ответственности органов власти и развитию демократических институтов", пишет Life.ru. В рамках проекта предполагается провести мониторинг состояния гражданского общества в России, ситуации с правами человека в пенитенциарной системе, правоохранительных органах, вооруженных силах и избирательной системе.

Также проект предполагает финансовую поддержку активистов в области защиты прав человека и продвижения демократии. Более того, программа "Европейские инструменты для развития демократии и прав человека" гласит, что в России на деньги ЕС будут проводиться специальные тренинги и создаваться ресурсные центры, способствующие формированию мобилизационных сетей для гражданских активистов. Среди приоритетов – работа с гражданами в социальных сетях. При этом особый упор планируется сделать на молодое поколение россиян.

Что касается суммы грантов, которые "щедрые" европейцы готовы выделять некоммерческим организациям, то они довольно большие. Предполагается, что заявки на получение финансирования должны быть по сумме не менее 200 тысяч евро. Наибольшая сумма, на которую могут претендовать российские "борцы за права человека", составляет 650 тысяч евро. Если перевести все это в российскую валюту, получится, что Брюссель намерен выделять от 12 до 40 миллионов рублей на деятельность выигравшей грант некоммерческой организации.

По словам экспертов, активность европейцев обусловлена приближающимися президентскими выборами в России. "Цель таких инструментов – мягкая сила, воздействие на наши выборы, критика выборов с позиции нелегитимности. Это попытка организации всевозможных протестов, естественно, под видом борьбы с нарушениями прав человека и демократических процедур", – заявил политолог Юрий Почта. Он уверен, что действия финансируемых ЕС некоммерческих организаций не смогут повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране. "А вот подгадить в информационном и имиджевом плане – вполне", – резюмировал специалист.

В свою очередь политолог Олег Матвейчев отметил, что выделение Брюсселем грантов российским НКО похоже на практиковавшиеся во времена холодной войны методы подковерной политической борьбы. "В Украину в свое время вкачивалась гораздо более серьезная сумма усилиями США. Клинтон похвасталась, что эта сумма составила аж пять миллиардов долларов. На фоне таких трат европейские попытки совершить преобразования в России являются нестратегической инвестицией, но это все-таки инвестиция", – уточнил эксперт. Он подчеркнул, что действия ЕС являются вмешательством в дела другого государства. "И караться это должно по всей строгости закона", – сказал аналитик.

В России в 2012 году был принят закон "О некоммерческих организациях". В соответствии с нормативно-правовым актом, статус иностранного агента могут получить НКО, в той или иной форме занимающиеся политической деятельностью и получающие денежные средства на эти цели от иностранных государств и международных организаций.

