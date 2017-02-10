Украине пообещали безвизовый режим до лета

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал в ближайшие месяцы ввести для Украины безвизовый режим с ЕС. "Мы обговорили вопрос визовой либерализации – это произойдет до лета", – цитирует "Газета.ru" главу ЕК.

Отмена виз со странами Евросоюза является одной из целей внешней политики Киева. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что безвизовый режим страна получит уже в ближайшее время. Однако в Брюссель каждый раз под самыми разными предлогами откладывал это решение.