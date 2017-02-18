Порошенко пережил полный провал в Мюнхене

Президент Украины Петр Порошенко пережил полный провал на Мюнхенской конференции по безопасности. Все попытки главы государства привлечь интерес к украинскому вопросу оказались неудачными.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Порошенко ушел от основной темы дискуссии под названием "Будущее Запада: упадок или возврат?". Украинский лидер игнорировал вопросы о других странах, лишь упорно твердя об отношениях Москвы и Киева.

Петр Порошенко по традиции резко раскритиковал политику России в отношении Украины. По словам президента, российское руководство ненавидит Киев.

Однако другие участники конференции – американский сенатор Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда, глава МИД Великобритании Борис Джонсон, а также министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс – в своих речах ни разу не затронули вопрос Украины. Они обсуждали проблемы касающиеся будущего Евросоюза, Brexit и политики США. В итоге почти всю полуторачасовую дискуссию Порошенко просидел как статист, пишет "Европейская правда".

Poroshenko habló sobre el odio de putin a ucrania https://t.co/35yDcUkErK #Noticias #Rusia — Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) 18 февраля 2017 г.

Не ускользнуло от блогеров и то, что президенту Украины дали слово в пятницу вечером, в день открытия конференции, а не в главный, которым традиционно считается суббота. В предыдущие годы Порошенко выступал в Мюнхене именно по субботам. Кроме того, в самой дискуссии украинский лидер был не главным гостем, а лишь третьим.