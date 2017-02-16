Генсек ООН договорился о Крыме до каминг-аута

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о приверженности организации принципу территориальной целостности. По мнению депутата Госдумы России Руслана Бальбека, тем самым он утвердил принадлежность Крыма России.

Теперь, считает парламентарий, западное сообщество просто обязано прекратить какие-либо дискуссии о возвращении Крыма Украине. Ведь не зря новый генсек столь долго и подробно говорил о приверженности международному праву и территориальной целостности стран – членов ООН.

Бальбек считает, что Гутеррешу, как новому руководителю ООН, было тяжело признать легитимность воссоединения полуострова с Россией, кстати входящей в организацию. "В какой-то мере это каминг-аут", – цитирует депутата Lenta.ru.

Отметим, 16 февраля итальянская газета La Stampa опубликовала интервью с Гутеррешем, в котором он произнес слова о том, что одним из основополагающих принципов ООН территориальную целостность входящих в нее стран. На вопрос: "Является ли русское присутствие в Крыму приемлемым?", генсек ООН ответил: "Я думаю, ясно, что есть некоторые основные принципы, и один из них является территориальная целостность стран-членов ООН. Это остается в силе, и я надеюсь, что международное сообщество может подтвердить эти принципы".

Напомним, 8 февраля крымско-татарская общественная организация "Къырым бирлиги" призвала ООН признать вхождение полуострова в состав России соответствующим нормам международного права. Также потребовала добиться отмены введенных Западом антироссийских санкций.