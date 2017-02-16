Киев пугает ЕС толпой украинских беженцев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил Европе большими неприятностями, если та предоставит России свободу действий. Политик пообещал, что в этом случае страны Евросоюза наводнят толпы беженцев.

"Нельзя вести переговоры за нашими спинами о судьбе Украины", – заявил Аваков и отметил, что Киев готов дать отпор Москве. "Украина, возможно, даже лишится независимости и перестанет существовать как государство, и Россию ждут катастрофические последствия", – цитирует его издание Die Welt.

Министр напомнил, что армия Украины насчитывает 250 тысяч солдат. Также Киев готовы защищать 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии.

Аваков пригрозил и ЕС. По его словам, в случае обострения конфликта Киева и Москвы европейские страны ждет новый миграционный кризис: туда ринутся толпы украинских беженцев.

"Эта трагедия ударит по Европе гораздо сильнее, чем сирийская. В этом конфликте Европа не имеет права выступать на стороне России. Я думаю, что Польша это хорошо понимает, как и страны Балтии. Они будут следующими, если мы не остановим такое развитие событий", – предупредил чиновник.

Добавим, что Украина продолжает надеяться на благосклонность Европы. По некоторым данным, Киев рассчитывает, что уже в июне 2017 года Брюссель введет безвизовый режим. Впрочем, эксперты весьма скептически относятся к этим ожиданиям.