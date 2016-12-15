Аваков сделал неожиданное заявление после "отставки"

Скандально известный министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал появившуюся некоторое время назад в СМИ информацию о своей отставке. По словам главы МВД, появившиеся слухи не имеют отношения к реальности.

"Много говорят о моей отставке уже давно. Если будут для нее основания – она должна когда-нибудь случится, то я это сделаю", – сказал Аваков. При этом он отметил, что после недавней трагедии под Киевом в работу украинской полиции будут внесены серьезные корректировки, в том числе кадрового характера.

Ранее стало известно о перестрелке между сотрудниками полиции в поселке Княжичи под Киевом. Как сообщалось, две группы правоохранителей приняли друг друга за преступные группировки и открыли огонь. Погибли пять человек.

После этого с заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, который заявил, что Аваков написал заявление об отставке из-за трагедии под Княжичами. "Сам Арсен, отгуляв на дне рождения Ляшко, на следующий день после событий в Княжичах уехал в командировку в Канаду и на Украину так и не вернулся", – сказал Царев. Кроме того, он добавил, что глава МВД опасается, что будут приданы огласке преступные схемы грабежа квартир украинскими полицейскими.





Последнее время министр внутренних дел Украины неоднократно становился героем различных скандалов. Помимо трагедии в Княжичах, недавно стало известно о тысячах единиц огнестрельного оружия, которые Аваков раздал в качестве наград за своё практически трехлетнее пребывание на посту главы ведомства. Как сообщалось, дарились не только пистолеты, но и автоматы и пулеметы. При этом имя получателей подобных наград до сих пор неизвестно.

Скандальным оказалось также и окружение министра. Так, широкую огласку получили пикантные фото 24-летней помощницы Авакова по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой. Глава ведомства опроверг критику в адрес девушки, призвав не обращать на её фото в сети никакого внимания.





