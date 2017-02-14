Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост
Член политической партии не может иметь двойное гражданство. Таков российский закон, и для Вороненкова он не исключение, заявил секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.
"У нас по закону о политических партиях человек, который получил гражданство другого государства, автоматически теряет членство в рядах политических партий. Мы рассмотрим этот вопрос, и с момента получения им второго гражданства будет принято решение о его исключении из рядов КПРФ", – пояснил депутат.
Афонин рассказал, что связаться с бывшим коллегой коммунистам не удалось, как они ни старались. Тем не менее в партии убеждены, что интервью с Вороненковым, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. КПРФ будет запрашивать официальную информацию о том, действительно ли экс-депутат получил второе гражданство.
Что же касается антироссийских высказываний беглого парламентария в упомянутом интервью, то по этому поводу руководство КПРФ намерено выпустить специальное заявление. "Я думаю, что мы от имени руководства партии подготовим какое-то заявление по этому поводу, потому что это плоскость не юридическая, а политическая", – сказал секретарь ЦК КПРФ.
#Вороненков #Максакова #ЕдРо #КПРФ #ГД #РФpic.twitter.com/lB7BES2UuO— В Дегунино (@VDegunino) 28 января 2017 г.
Еще более интересные факты озвучил зампредседателя ЦК Владимир Кашин. По его данным, беглец намерен занять место, освободившееся после отставки Михаила Саакашвили. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", – цитирует Кашина "Интерфакс". Парламентарий уточнил, что информация поступила из нескольких ответственных источников. По словам Кашина, экс-депутат своими действиями сам исключил себя из КПРФ, в которой пробыл всего несколько лет.
Очень жестко отреагировал на последние новости о Вороненкове политолог Павел Данилин. "Если "небратья" посадят Вороненкова за то, что тот проголосовал за присоединение Крыма к России, а также упакуют на нары его жену Максакову, это будет очень достойный финал всей этой истории с двумя ублюдками-предателями", – написал Данилин в Facebook.
"Впрочем, тогда я лично буду обращаться к МИДу и президенту России с просьбой вернуть на родину томящихся за решеткой граждан России. Вернуть и тут посадить", – заключил политолог.
Режиссер Владимир Бортко высказался не менее резко, назвав Вороненкова предателем. "Важно предательство не только моих товарищей по КПРФ, где он состоял, мы бы это еще пережили – предателей вообще-то вешают, я снимал кинофильм сейчас про шпиона, и там в конце предателя повесили, всех предателей вешают, это хорошо. Но он предал свою Родину, что недопустимо ни под каким видом", – сказал первый зампред Комитета Госдумы по культуре и также член КПРФ. Режиссер считает, что правильнее всего просто вычеркнуть этого человека из памяти.
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