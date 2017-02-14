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Политика

Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост

Михаил Саакашвили, Денис Вороненков. Фото: Дни.Ру
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области.
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Член политической партии не может иметь двойное гражданство. Таков российский закон, и для Вороненкова он не исключение, заявил секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

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"У нас по закону о политических партиях человек, который получил гражданство другого государства, автоматически теряет членство в рядах политических партий. Мы рассмотрим этот вопрос, и с момента получения им второго гражданства будет принято решение о его исключении из рядов КПРФ", – пояснил депутат.

Афонин рассказал, что связаться с бывшим коллегой коммунистам не удалось, как они ни старались. Тем не менее в партии убеждены, что интервью с Вороненковым, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. КПРФ будет запрашивать официальную информацию о том, действительно ли экс-депутат получил второе гражданство.

Что же касается антироссийских высказываний беглого парламентария в упомянутом интервью, то по этому поводу руководство КПРФ намерено выпустить специальное заявление. "Я думаю, что мы от имени руководства партии подготовим какое-то заявление по этому поводу, потому что это плоскость не юридическая, а политическая", – сказал секретарь ЦК КПРФ.

Еще более интересные факты озвучил зампредседателя ЦК Владимир Кашин. По его данным, беглец намерен занять место, освободившееся после отставки Михаила Саакашвили. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", – цитирует Кашина "Интерфакс". Парламентарий уточнил, что информация поступила из нескольких ответственных источников. По словам Кашина, экс-депутат своими действиями сам исключил себя из КПРФ, в которой пробыл всего несколько лет.

Очень жестко отреагировал на последние новости о Вороненкове политолог Павел Данилин. "Если "небратья" посадят Вороненкова за то, что тот проголосовал за присоединение Крыма к России, а также упакуют на нары его жену Максакову, это будет очень достойный финал всей этой истории с двумя ублюдками-предателями", – написал Данилин в Facebook.

"Впрочем, тогда я лично буду обращаться к МИДу и президенту России с просьбой вернуть на родину томящихся за решеткой граждан России. Вернуть и тут посадить", – заключил политолог.

Режиссер Владимир Бортко высказался не менее резко, назвав Вороненкова предателем. "Важно предательство не только моих товарищей по КПРФ, где он состоял, мы бы это еще пережили – предателей вообще-то вешают, я снимал кинофильм сейчас про шпиона, и там в конце предателя повесили, всех предателей вешают, это хорошо. Но он предал свою Родину, что недопустимо ни под каким видом", – сказал первый зампред Комитета Госдумы по культуре и также член КПРФ. Режиссер считает, что правильнее всего просто вычеркнуть этого человека из памяти.

Автор: Игорь Силецкий14 февраля 2017, 17:09

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