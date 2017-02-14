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Вороненков оправдался за побег с Максаковой на Украину

Денис Вороненков и Мария Максакова. Фото: Дни.Ру
Денис Вороненков получил гражданство Украины. Бывший депутат Госдумы в интервью украинским журналистам заявил, что бежал из России, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Вороненков также подтвердил, что в Киеве давал показания против экс-президента Виктора Януковича.
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Денис Вороненков эмигрировал из России вместе с женой, бывшим депутатом парламента Марией Максаковой, спасаясь от преследований ФСБ. Как заверяет беглец, спецслужбы якобы не простили ему чересчур эффективной деятельности в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. По словам экс-депутата, его сделали свидетелем по "сфабрикованному уголовному делу", после чего он и решил сбежать. Вороненков добавил, что опасался за здоровье жены, которая из-за стресса во время беременности потеряла двух детей, пишет "Коммерсантъ".

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Однопартийцы Вороненкова из КПРФ тем временем намерены передать его дело на рассмотрение Контрольной комиссии. "С этим вопросом поручено разобраться Контрольной комиссии, она разберется и поймет, что было и что не было", – сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. КПРФ уже рассматривала вопрос об исключении экс-парламентария из своих рядов после того, как появилась информация о его сотрудничестве с украинским "следствием". Однако тогда к единому мнению в партии не пришли.

Напомним, в декабре 2014 года Московское управление Следственного комитета России направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По данным следствия, Вороненков подыскал покупателя для особняка, за что получил аванс в размере 100 тысяч долларов.

Что же касается показаний, которые экс-депутат дал украинской прокуратуре против Януковича, то, по мнению наблюдателей, Вороненков сам предложил Киеву свои услуги. В КПРФ считают, что он сделал это "в обмен на комфортное проживание в Киеве". Есть и более жесткие мнения. В частности, депутат-коммунист Юрий Афонин уверен, что если факты верны, то Денис Вороненков предал интересы России – и тогда следует рассматривать вопрос, связанный с разглашением гостайны.

В марте 2015 года в нижней палате состоялась первая в истории свадьба представителей разных фракций: Вороненков расписался с депутатом Госдумы от "Единой России", оперной певицей Марией Максаковой. 

Мария Максакова-Игенбергс с 2011 года – солистка оперной труппы Мариинского театра. С декабря 2016 года вместе с мужем-беглецом живет в Киеве, но регулярно приезжает в Россию и выступает в Мариинке. 

Автор: Игорь Силецкий14 февраля 2017, 14:27

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