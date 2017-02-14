Сбежавшую на Украину Максакову выгнали из Гнесинки
Максакову лишили работы после того, как стало известно об ее отъезде на Украину. В Гнесинке оперная дива была старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Также она работала и в музыкальном колледже при учебном заведении.
О том, что певица больше не преподает, рассказали в секретариате кафедры сольного пения РАМ имени Гнесиных. Назвать конкретную дату, с которой Максакова официально числится уволенной, и число ее учеников в академии не смогли, передает Life.ru.
Отметим, ранее Вороненков вместе с супругой переехал в Киев. Кроме того, он дал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича.
После того как информация о переезде супругов была обнародована, Максакова отменила выступление в Мариинском театре, где 30 января должна была исполнять одну из главных ролей в опере Чайковского "Пиковая дама". Сейчас в афише театра спектаклей с ее участием нет.
PR-директор оперной дивы
заявил, что больше с ней не сотрудничает. Личный телефон Максаковой недоступен.
Как писали Dni.Ru, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин прокомментировал бегство экс-депутата от компартии Дениса Вороненкова на Украину. По его словам, действиям его теперь уже бывшего соратника будет дана "принципиальная политическая и юридическая оценка". Он отметил, что переезд супругов в контексте событий в Донбассе совершенно их "не красит".
Ранее Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.
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