Сбежавшую на Украину Максакову выгнали из Гнесинки

Эмигрировавшую в Киев вместе с мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым оперную певицу и бывшего парламентария Марию Максакову уволили из Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных. Ее учеников распределили между другими педагогами.

Максакову лишили работы после того, как стало известно об ее отъезде на Украину. В Гнесинке оперная дива была старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Также она работала и в музыкальном колледже при учебном заведении.

О том, что певица больше не преподает, рассказали в секретариате кафедры сольного пения РАМ имени Гнесиных. Назвать конкретную дату, с которой Максакова официально числится уволенной, и число ее учеников в академии не смогли, передает Life.ru.

Отметим, ранее Вороненков вместе с супругой переехал в Киев. Кроме того, он дал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича.

После того как информация о переезде супругов была обнародована, Максакова отменила выступление в Мариинском театре, где 30 января должна была исполнять одну из главных ролей в опере Чайковского "Пиковая дама". Сейчас в афише театра спектаклей с ее участием нет.

PR-директор оперной дивы заявил, что больше с ней не сотрудничает. Личный телефон Максаковой недоступен.



Как писали Dni.Ru, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин прокомментировал бегство экс-депутата от компартии Дениса Вороненкова на Украину. По его словам, действиям его теперь уже бывшего соратника будет дана "принципиальная политическая и юридическая оценка". Он отметил, что переезд супругов в контексте событий в Донбассе совершенно их "не красит".

Ранее Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.