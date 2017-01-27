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Зачем муж Максаковой сдал Януковича
Денис Вороненков, уехавший жить в Киев через некоторое время после свадьбы с оперной певицей и депутатом Марией Максаковой, дал показания по делу о государственной измене, которое Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении экс-президента Виктора Януковича. Теперь коммунисты могут выгнать его из своих рядов за то, что их однопартиец мог сообщить следователям нечто такое, что можно интерпретировать по-разному, сообщил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. При этом один из руководителей партии не исключил, что вся история с показаниями Вороненкова может оказаться уткой.
Дело в том, что беглый коммунист не был так хорошо знаком с Януковичем и вряд ли располагал сведениями, которые заинтересовали бы украинских следователей. К тому же связи с Вороненковым сейчас нет, сам он никаких заявлений не делал, зато есть сомнения, что он вообще находится именно в Киеве. Но то, что он скрывается, – это факт неоспоримый, так как Следственный комитет России подозревает его в организации рейдерского захвата дорогого особняка в центе Москвы. В декабре 2016 года СМИ сообщали, что, опасаясь преследований, экс-депутат с женой переехал в Киев.
Коммунистические #офшоры: депутат Госдумы от #КПРФ #Вороненков замешан в офшорном скандале https://t.co/XcfA5173VG pic.twitter.com/4xQfzlBBQz— Игорь Шипаев (@idShipaev) 27 мая 2016 г.
Еще один соратник Вороненкова, секретарь ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Юрий Афонин утверждает, что экс-депутат никогда не был активным членом партии, а после того как не смог переизбраться в Думу VII созыва, его мало кто видел. "Надо узнать, когда он в последний раз принимал участие в партийной жизни, платил ли взносы. Здесь ответственность даже больше не перед партией, а перед страной", – сказал Афонин.
Бывший народный депутат Украины Владимир Олейник назвал всю историю с дачей показаний в Киеве пиаром Вороненкова. Политик напомнил прописную истину о том, что свидетель – это человек, который что-то видел или слышал. "Идет какая-то пиар-кампания: вот такого уровня эти свидетельские показания. Цель этой кампании – отвлечь от внутренних проблем на Украине", – заметил Олейник.
Другой украинский политик Олег Царев предположил, что Вороненков, дав показания по делу Януковича, просто пытается выторговать себе статус политического беженца на Украине. "Мотивация достаточно простая: у него уголовное дело, возбужденное по коммерческим вопросам в России. Ему нужно получить гарантию, что Украина его не выдаст", – сказал Царев изданию Life.ru.
В деле о госизмене Януковича показания дал еще один депутат Госдумы РФ - коммунист Ворон #УКРАИНА #ЯНУКОВИЧ #ДЕЛО https://t.co/B7VBR6R9Dj— oi5.ru (@oi5ru) 27 января 2017 г.
Владимир Жириновский уверен, что Денис Вороненков бежит от уголовной ответственности, которая угрожала бы ему в России. Лидер ЛДПР назвал своего бывшего коллегу предателем и напомнил, что такие люди плохо заканчивают. "Они бегут туда от уголовной ответственности здесь, а, чтобы их приняли, нужно как-то оклеветать собственную страну", – высказался Жириновский.
Ранее источник "Коммерсанта", близкий к Генпрокуратуре Украины, сообщил, что Вороненков сам вышел на прокурора Луценко и дал показания по делу Януковича. Не исключено, что именно после их разговора экс-президенту Украины были предъявлены обвинения в госизмене. По мнению Генпрокуратуры, Янукович написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил его ввести на Украину российские войска для урегулирования ситуации, возникшей в результате событий на Майдане.
Тем временем Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал ориентировочную дату начала суда по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. Он прогнозирует, что процесс начнется в первых числах марта. Защите Януковича дадут на ознакомление с материалами дела максимум 17 дней. Сам бывший глава Украины сейчас живет в Ростове-на-Дону, во время событий начала 2104 года он был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Ранее он согласился принимать участие в судебных заседаниях, которые проходят в Киеве, дистанционно.
Супруги #Максакова и #Вороненков не откажутся от "золотого парашюта" #Госдумы https://t.co/hooHmwpte1 pic.twitter.com/QyOUG5apnZ— #Я,РУССКИЙ (@za_russia) 11 ноября 2016 г.
Вороненков и Максакова поженились в марте 2015 года. Их свадьба стала первым браком российских депутатов из разных фракций – КПРФ и "Единой России".
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