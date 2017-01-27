Зачем муж Максаковой сдал Януковича

Бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова могут исключить из КПРФ за показания, которые он дал по делу Виктора Януковича. Коммунисты хотят выяснить, что успел наговорить украинским следователям их соратник.

Денис Вороненков, уехавший жить в Киев через некоторое время после свадьбы с оперной певицей и депутатом Марией Максаковой, дал показания по делу о государственной измене, которое Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении экс-президента Виктора Януковича. Теперь коммунисты могут выгнать его из своих рядов за то, что их однопартиец мог сообщить следователям нечто такое, что можно интерпретировать по-разному, сообщил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. При этом один из руководителей партии не исключил, что вся история с показаниями Вороненкова может оказаться уткой.

Дело в том, что беглый коммунист не был так хорошо знаком с Януковичем и вряд ли располагал сведениями, которые заинтересовали бы украинских следователей. К тому же связи с Вороненковым сейчас нет, сам он никаких заявлений не делал, зато есть сомнения, что он вообще находится именно в Киеве. Но то, что он скрывается, – это факт неоспоримый, так как Следственный комитет России подозревает его в организации рейдерского захвата дорогого особняка в центе Москвы. В декабре 2016 года СМИ сообщали, что, опасаясь преследований, экс-депутат с женой переехал в Киев.

Еще один соратник Вороненкова, секретарь ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Юрий Афонин утверждает, что экс-депутат никогда не был активным членом партии, а после того как не смог переизбраться в Думу VII созыва, его мало кто видел. "Надо узнать, когда он в последний раз принимал участие в партийной жизни, платил ли взносы. Здесь ответственность даже больше не перед партией, а перед страной", – сказал Афонин.





Бывший народный депутат Украины Владимир Олейник назвал всю историю с дачей показаний в Киеве пиаром Вороненкова. Политик напомнил прописную истину о том, что свидетель – это человек, который что-то видел или слышал. "Идет какая-то пиар-кампания: вот такого уровня эти свидетельские показания. Цель этой кампании – отвлечь от внутренних проблем на Украине", – заметил Олейник.

Другой украинский политик Олег Царев предположил, что Вороненков, дав показания по делу Януковича, просто пытается выторговать себе статус политического беженца на Украине. "Мотивация достаточно простая: у него уголовное дело, возбужденное по коммерческим вопросам в России. Ему нужно получить гарантию, что Украина его не выдаст", – сказал Царев изданию Life.ru.

Владимир Жириновский уверен, что Денис Вороненков бежит от уголовной ответственности, которая угрожала бы ему в России. Лидер ЛДПР назвал своего бывшего коллегу предателем и напомнил, что такие люди плохо заканчивают. "Они бегут туда от уголовной ответственности здесь, а, чтобы их приняли, нужно как-то оклеветать собственную страну", – высказался Жириновский.

Ранее источник "Коммерсанта", близкий к Генпрокуратуре Украины, сообщил, что Вороненков сам вышел на прокурора Луценко и дал показания по делу Януковича. Не исключено, что именно после их разговора экс-президенту Украины были предъявлены обвинения в госизмене. По мнению Генпрокуратуры, Янукович написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил его ввести на Украину российские войска для урегулирования ситуации, возникшей в результате событий на Майдане.

Тем временем Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал ориентировочную дату начала суда по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. Он прогнозирует, что процесс начнется в первых числах марта. Защите Януковича дадут на ознакомление с материалами дела максимум 17 дней. Сам бывший глава Украины сейчас живет в Ростове-на-Дону, во время событий начала 2104 года он был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Ранее он согласился принимать участие в судебных заседаниях, которые проходят в Киеве, дистанционно.

Вороненков и Максакова поженились в марте 2015 года. Их свадьба стала первым браком российских депутатов из разных фракций – КПРФ и "Единой России".