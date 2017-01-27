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Зачем муж Максаковой сдал Януковича

Виктор Янукович и Денис Вороненков. Фото: Дни.Ру
Бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова могут исключить из КПРФ за показания, которые он дал по делу Виктора Януковича. Коммунисты хотят выяснить, что успел наговорить украинским следователям их соратник.
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Денис Вороненков, уехавший жить в Киев через некоторое время после свадьбы с оперной певицей и депутатом Марией Максаковой, дал показания по делу о государственной измене, которое Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении экс-президента Виктора Януковича. Теперь коммунисты могут выгнать его из своих рядов за то, что их однопартиец мог сообщить следователям нечто такое, что можно интерпретировать по-разному, сообщил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. При этом один из руководителей партии не исключил, что вся история с показаниями Вороненкова может оказаться уткой.

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Дело в том, что беглый коммунист не был так хорошо знаком с Януковичем и вряд ли располагал сведениями, которые заинтересовали бы украинских следователей. К тому же связи с Вороненковым сейчас нет, сам он никаких заявлений не делал, зато есть сомнения, что он вообще находится именно в Киеве. Но то, что он скрывается, – это факт неоспоримый, так как Следственный комитет России подозревает его в организации рейдерского захвата дорогого особняка в центе Москвы. В декабре 2016 года СМИ сообщали, что, опасаясь преследований, экс-депутат с женой переехал в Киев.

Еще один соратник Вороненкова, секретарь ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Юрий Афонин утверждает, что экс-депутат никогда не был активным членом партии, а после того как не смог переизбраться в Думу VII созыва, его мало кто видел. "Надо узнать, когда он в последний раз принимал участие в партийной жизни, платил ли взносы. Здесь ответственность даже больше не перед партией, а перед страной", – сказал Афонин.


Бывший народный депутат Украины Владимир Олейник назвал всю историю с дачей показаний в Киеве пиаром Вороненкова. Политик напомнил прописную истину о том, что свидетель – это человек, который что-то видел или слышал. "Идет какая-то пиар-кампания: вот такого уровня эти свидетельские показания. Цель этой кампании – отвлечь от внутренних проблем на Украине", – заметил Олейник.

Другой украинский политик Олег Царев предположил, что Вороненков, дав показания по делу Януковича, просто пытается выторговать себе статус политического беженца на Украине. "Мотивация достаточно простая: у него уголовное дело, возбужденное по коммерческим вопросам в России. Ему нужно получить гарантию, что Украина его не выдаст", – сказал Царев изданию Life.ru.

Владимир Жириновский уверен, что Денис Вороненков бежит от уголовной ответственности, которая угрожала бы ему в России. Лидер ЛДПР назвал своего бывшего коллегу предателем и напомнил, что такие люди плохо заканчивают. "Они бегут туда от уголовной ответственности здесь, а, чтобы их приняли, нужно как-то оклеветать собственную страну", – высказался Жириновский.

Ранее источник "Коммерсанта", близкий к Генпрокуратуре Украины, сообщил, что Вороненков сам вышел на прокурора Луценко и дал показания по делу Януковича. Не исключено, что именно после их разговора экс-президенту Украины были предъявлены обвинения в госизмене. По мнению Генпрокуратуры, Янукович написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил его ввести на Украину российские войска для урегулирования ситуации, возникшей в результате событий на Майдане.

Тем временем Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал ориентировочную дату начала суда по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. Он прогнозирует, что процесс начнется в первых числах марта. Защите Януковича дадут на ознакомление с материалами дела максимум 17 дней. Сам бывший глава Украины сейчас живет в Ростове-на-Дону, во время событий начала 2104 года он был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Ранее он согласился принимать участие в судебных заседаниях, которые проходят в Киеве, дистанционно.

Вороненков и Максакова поженились в марте 2015 года. Их свадьба стала первым браком российских депутатов из разных фракций – КПРФ и "Единой России".

Автор: Александр Пельт27 января 2017, 15:52
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Как Майдан изменил Украину

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