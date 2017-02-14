Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы

У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями.

Такое решение связано с тем, что после выборов представительство оппозиционных фракций в регионах уменьшилось. После принятия соответствующих изменений в регламент помощники глав фракций смогут работать в регионах, депутаты от которых не прошли в Госдуму, пояснил Володин.

"Сильная оппозиция – это и развитие "Единой России" через усиление конкуренции. Все это позволит добиться наиболее эффективной работы Госдумы", – сказал спикер и подчеркнул, что раньше нельзя было дать главам фракций дополнительных помощников, но теперь по указу президента должность руководителя фракции стала госдолжностью, приравненной к вице-премьеру.

Сейчас у всех депутатов Думы есть по 40 помощников на общественных началах, с учетом дополнительных 30 помощников у каждого лидера фракции их будет всего 70. С предложением увеличить число помощников руководителей фракций на общественных началах выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, рассказал журналистам Вячеслав Володин.

Помощники будут работать в регионах, в которых у фракции нет своего представителя, а заниматься их распределением будет руководитель фракции. "Это может быть депутат, который не избрался в Госдуму, а избрался в региональный парламент", – пояснил Володин. По его словам, никаких бюджетных затрат это не потребует, так как работа помощников на общественных началах не оплачивается.

Согласно закону о статусе депутата его помощнику, работающему на общественных началах, выдается удостоверение. Он имеет право на бесплатный проезд в поездах и автобусах в междугородном сообщении. Помощник может по поручению депутата беспрепятственно проходить в здания органов государственной власти и органов местного самоуправления.

"Сегодня лидерам думских фракций приходит много жалоб из регионов, ими смогут заниматься помощники", – говорит депутат от Справедливой России Михаил Емельянов.

В январе у всех лидеров фракций в Думе появилось по три советника. Как сообщил вице-спикер Иван Мельников, 14 февраля на Совете Госдумы было решено, что каждый вице-спикер сможет также сформировать при себе экспертный совет на общественных началах.





Ранее помощником на общественных началах у председателя конституционного комитета Владимира Плигина был экс-депутат Госдумы, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Помощником Жириновского на общественных началах был нынешний председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее обозначил повышение качества работы депутатов и парламента в целом как один из главных приоритетов для весенней сессии. Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, уже предприняла ряд мер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.