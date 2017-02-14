Вороненкова и Максакову окрестили предателями России

Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин прокомментировал бегство экс-депутата от компартии Дениса Вороненкова на Украину. По словам Афонина, действиям его теперь уже бывшего соратника будет дана "принципиальная политическая и юридическая оценка".

По словам коммуниста, партия даст свою официальную оценку действиям Вороненкова после подтверждения информации о получении им украинского гражданства. "Иностранное гражданство в контексте партийности вступает в противоречие с действующим российским законодательством, так как человек, имеющий второе гражданство, не имеет права состоять в рядах политической партии, и мы примем решение о его исключении", – заявил секретарь ЦК КПРФ в интервью Life.

Кроме того, он отметил, что переезд Вороненкова и его жены Марии Максаковой на Украину в контексте событий на Донбассе совершенно их "не красит". "С человеческой точки зрения Вороненков и Максакова предали интересы страны и тех, с кем работали", – объяснил Афонин свое отношение к бегству экс-парламентариев.





Ранее Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По мнению беглеца, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

Кроме того, экс-депутат опасается последствий в связи с дачей им украинской прокуратуре показаний против бывшего президента страны Виктора Януковича. Впрочем, как утверждают некоторые осведомленные лица, Вороненков сам предложил киевским властям свои услуги в обмен на комфортные условия проживания в украинской столице.



