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Муж Максаковой пропал после показаний против Януковича
Бывший член нижней палаты парламента Денис Вороненков мог уехать во враждебную по отношению к России страну. Такую точку зрения выразил депутат Госдумы, коммунист Юрий Афонин.
Он заявил, что пока руководство партии не может связаться с мужем Максаковой. "Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к России, – все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности, – мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация", – цитирует парламентария ТАСС.
Афонин добавил, что у Вороненкова было время опровергнуть информацию о показаниях против Януковича. "У нас решают контрольные органы партии, но моя личная оценка: если это действительно было, то это серьезный ущерб и партии, и стране, поэтому будем разбираться", – отметил депутат.
Напомним, о показания Вороненкова против Януковича рассказал генеральный прокурор Украины Сергей Луценко. При этом в руководстве КПРФ не исключают, что эта информация может оказаться "уткой".
Кроме того, бывший депутат Госдумы может не выходить на связь из-за того, что разыскивается Следственным комитетом. Как писали Dni.Ru, его подозревают в рейдерском захвате здания.
Коммунистические #офшоры: депутат Госдумы от #КПРФ #Вороненков замешан в офшорном скандале https://t.co/XcfA5173VG pic.twitter.com/4xQfzlBBQz— Игорь Шипаев (@idShipaev) 27 мая 2016 г.
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