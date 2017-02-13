Меркель тайком обиделась на Нетаньяху

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от совместного саммита с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По мнению зарубежных СМИ, истинная причина этого – в законе о легализации еврейских поселений на спорных территориях.

По данным дипломатического источника, немецкая сторона крайне недовольна принятым парламентом страны законом. Поэтому Меркель использует все возможные каналы и средства для демонстрации своей реакции.

Однако официальной причиной отмены запланированной на 10 мая встречи в Иерусалиме названы предстоящие в сентябре выборы в Германии, передает газета Haaretz. Отметим, встречи глав правительств Германии и Израиля последние несколько лет проводятся практически ежегодно.

Руководители правительств поочередно встречаются то в Берлине, то в Иерусалиме. В рамках визитов предусмотрены встречи на уровне глав правительств и министров, а также общее заседание кабминов.

Парламент 7 февраля принял закон, который легализует около четырех тысяч домов израильских поселенцев, самовольно построенных на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан. Однако Нетаньяху неофициально выступал против его принятия. Израильский премьер опасался, что закон станет основанием для преследования со стороны Международного уголовного суда в Гааге.

Напомним, в декабре 2016 года Совет безопасности ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали все члены Совбеза кроме воздержавшихся США. Израиль выполнять решение отказался.