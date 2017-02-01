Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе

На фоне обострения ситуации на востоке Украины, где подконтрольные Киеву силовики перешли в наступление на позиции ополчения Донбасса, европейские политики стали реалистичнее воспринимать происходящее. Немецкие СМИ возложили ответственность за эти события на украинские власти.

Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за столкновений вооруженных сил страны с ополчением Донбасса в районе Авдеевки и превратил это в настоящую пиар-акцию. Однако, по данным немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, его усилия оказались напрасными – Берлин знает, кто стоит за эскалацией конфликта.

Немецкие власти осведомлены, что украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу. Кроме того, эксперты отметили, что до открытых полномасштабных столкновений дошло именно тогда, когда мировые лидеры заговорили об ослаблении антироссийских ограничительных мер. "Петр Порошенко будет пытаться делать что угодно, чтобы не допустить прекращения санкций против России", – цитирует издание "Газета.ru".

Госдеп призывает к немедленому прекращению огня, но не возлагает вину ни на одну сторону конфликта.

Раньше сразу обвиняли ополченцев и РФ. pic.twitter.com/rwGhyem3Ew — Голос Мордора (@spacelordrock) 31 января 2017 г.

В заявлении ОБСЕ говорится о том, что специалисты фиксируют тысячи нарушений режима прекращения огня в день, в том числе использование запрещенных видов оружия. "Треугольник Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт давно в центре боевых действий", – отметили в организации.

После обострения ситуации Киев обвинил Москву в провокациях, как обычно, не предоставив доказательств. Между тем в отчете ОБСЕ сообщается, что в 200 метрах от Донецкой фильтрационной станции (согласно минским договоренностям, в радиусе полутора километров от нее не должно быть вооруженных формирований) появилась укрепленная позиция, над которой был поднят флаг Украины.

Нарушения фиксируются и в других точках, в частности украинских военных заподозрили в применении тактики "лягушачьих прыжков". Она заключается в том, что подразделения передвигаются по ночам на 200-500 метров за линию разграничения и закрепляются на новых позициях. Итогом стало столкновение с применением тяжелого вооружения и человеческими жертвами.