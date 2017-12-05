Порошенко ждет судьба Януковича

На Украине зреет новый Майдан, старт ему дал с крыши дома в центре Киева скандалист и популист Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии намерен, ни много ни мало, свергнуть Петра Порошенко. Только на этот раз лидеру Незалежной некуда бежать: Россия выполнила план по спасению украинских президентов.

Происходящее в столице матери городов русских напоминает одновременно плохой спектакль и перформанс, организованный в подвале провинциального дома культуры. Орущего с крыши своего дома в Киеве Саакашвили уже очень удачно сравнили с Карлсоном, правда, без пропеллера. Политик, когда-то поразивший весь мир употреблением в пищу собственного галстука, на этот раз решил допрыгнуть до звезд в тот момент, когда полиция проводила в его квартире обыск.

Не прошло и трех месяцев, как украинские власти решили все-таки привлечь Мишико к ответственности за попытку свержения государственной власти. Прорвавшись с боем на "ридну Украину" еще в сентябре, лишенный украинского гражданства Саакашвили, все это время безнаказанно готовил новый Майдан – ездил по городам, агитировал за свободу и себя любимого, собирал митинги организованной на скорую руку партии и даже воздвиг палаточный городок в центре Киева.

Все это время власти как будто не замечали орудовавшего у них под носом провокатора. Но почему-то именно теперь, прекрасно понимая, что задержание более-менее раскрученного оппозиционера явно может привести к волнениям в обществе, режим решил схватить просочившегося в Незалежную врага. Но Саакашвили и на этот раз доказал, что он не лыком шит – сбежав от своих преследователей, горе-политик залез на крышу и начал вещать оттуда о кровавом режиме Порошенко.

Его пыл, правда, очень быстро охладили спецназовцы, снявшие Мишико с крыши и затолкавшие в микроавтобус. Но маховик протеста уже был запущен – толпа сторонников экс-президента Грузии отбила его у силовиков. С застегнутыми на одной руке наручниками Саакашвили повел народ к Верховной раде, заявив, что готов положить свою жизнь за свободу Украины. Толпа встретила проявление такой самоотверженности с радостью и начала скандировать "Революция! Импичмент" и традиционное "Банду – геть!"





Пока прокуратура объявляла Саакашвили в розыск, а телевидение показывало его в прямом эфире с точной геолокацией, полку сторонников Мишико прибыло. К зданию Верховной рады постепенно собирались киевляне, а из регионов по его призыву начали свое движение силы поддержки. Есть уже и атрибут Майдана – автомобильные покрышки. Власть, в свою очередь, спешно принимает меры – здание Администрации президента оцепили полиция и спецназ, а в центр Киева стягивается военная техника.

Что сейчас переживает президент Петр Порошенко, сказать трудно. Но, похоже, что тучи над шоколадным королем сгущаются. Даже если Саакашвили не удастся организовать новый полноценный Майдан с многодневным стоянием, кострами и баррикадами, то, наверняка на Украине найдутся провокаторы, которые раздуют из митинга у Рады какое-нибудь действо с кровью и жертвами. Пусть даже с одной невинной жертвой.

И тогда президенту Украины придется сделать нелегкий выбор между применением силы и капитуляцией. Не исключено, что Порошенко запросит помощи у своих европейских и заокеанских покровителей, в чьих глазах за последние годы он явно не вырос, а, скорее, наоборот – упал ниже плинтуса, растеряв свой политический авторитет.

От России ждать помощи тоже не приходится, Москве достаточно одного спасенного президента Украины. А зная о традициях украинских протестов, можно только надеяться на благополучный конец Петра Порошенко. Самое мягкое, что его ждет – банальная отставка с поста президента.