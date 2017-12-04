Трамп оказался под колпаком у Мюллера
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил о готовности дать показания по поводу связей членов избирательного штаба Трампа с представителями России. Генерал даже якобы располагает доказательствами того, что действующий президент давал распоряжение установить контакты с русскими. Тот факт, что эти контакты должны были определить стратегию борьбы с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", американское следствие не волнует.
Новый виток расследования о "российском вмешательстве" в выборы президента США 2016 года возник весной – после скандала, связанного с увольнением директора ФБР Джеймса Коми, курировавшего дело "Рашагейт". Позже самоотвод взял генпрокурор Джефф Сешнс, сам попавший под следствие. В итоге обозлившемуся на Дональда Трампа истеблишменту пришлось сформировать специальный комитет во главе с экс-руководителем ФБР Робертом Мюллером.
Генерал Флинн стал главным фигурантом "Рашагейт" и ключевым звеном расследования. Спустя всего десять дней после назначения Майкла Флинна на пост советника по национальной безопасности выяснилось, что он преднамеренно скрыл от вице-президента Майка Пенса свои контакты с российской стороной. В результате громкого скандала Трамп был вынужден отправить советника в отставку.
#russiagate Impeach Trump for Collusion with @Russia in 2016 Election @SenateDems @HouseDemocrats @chuckschumer pic.twitter.com/bdF9CWzyQM— Shirley Moore (@cocoanutcake) 24 ноября 2017 г.
"Комиссия Мюллера" обвиняет Флинна в серьезном преступлении – умышленном предоставлении ложных, фиктивных и мошеннических заявлений. Высокопоставленные сенаторы из комитета по разведке заявили: имеются доказательства того, что Флинн попросил тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка воздержаться от эскалации ситуации после подписания Бараком Обамой указа о новых санкциях. Помимо этого, Флинн проходит по делу о незаконных лоббистских связях с турецкими бизнесменами, связанными с политическими деятелями в Анкаре.
Флинн может рассчитывать на смягчение обвинений лишь в случае сотрудничества со следствием, если предоставит Мюллеру данные, имеющие особую юридическую и политическую ценность. В подобных обстоятельствах для генерала вопрос верности президенту уже не стоит, заявил "Газете.ru" политолог-американист Арег Галстян. Если Мюллер сможет доказать непосредственную причастность Трампа к российскому делу, импичмент станет меньшей из проблем 45-го лидера свободного мира, уверен эксперт.
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