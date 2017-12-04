Трамп оказался под колпаком у Мюллера

Свидетельские показания, которые согласился дать "комиссии Мюллера" генерал Флинн, грозят импичментом Дональду Трампу. По мнению некоторых экспертов, последствия для лидера США могут быть еще серьезнее.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил о готовности дать показания по поводу связей членов избирательного штаба Трампа с представителями России. Генерал даже якобы располагает доказательствами того, что действующий президент давал распоряжение установить контакты с русскими. Тот факт, что эти контакты должны были определить стратегию борьбы с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", американское следствие не волнует.

Новый виток расследования о "российском вмешательстве" в выборы президента США 2016 года возник весной – после скандала, связанного с увольнением директора ФБР Джеймса Коми, курировавшего дело "Рашагейт". Позже самоотвод взял генпрокурор Джефф Сешнс, сам попавший под следствие. В итоге обозлившемуся на Дональда Трампа истеблишменту пришлось сформировать специальный комитет во главе с экс-руководителем ФБР Робертом Мюллером.

Генерал Флинн стал главным фигурантом "Рашагейт" и ключевым звеном расследования. Спустя всего десять дней после назначения Майкла Флинна на пост советника по национальной безопасности выяснилось, что он преднамеренно скрыл от вице-президента Майка Пенса свои контакты с российской стороной. В результате громкого скандала Трамп был вынужден отправить советника в отставку.

"Комиссия Мюллера" обвиняет Флинна в серьезном преступлении – умышленном предоставлении ложных, фиктивных и мошеннических заявлений. Высокопоставленные сенаторы из комитета по разведке заявили: имеются доказательства того, что Флинн попросил тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка воздержаться от эскалации ситуации после подписания Бараком Обамой указа о новых санкциях. Помимо этого, Флинн проходит по делу о незаконных лоббистских связях с турецкими бизнесменами, связанными с политическими деятелями в Анкаре.

Флинн может рассчитывать на смягчение обвинений лишь в случае сотрудничества со следствием, если предоставит Мюллеру данные, имеющие особую юридическую и политическую ценность. В подобных обстоятельствах для генерала вопрос верности президенту уже не стоит, заявил "Газете.ru" политолог-американист Арег Галстян. Если Мюллер сможет доказать непосредственную причастность Трампа к российскому делу, импичмент станет меньшей из проблем 45-го лидера свободного мира, уверен эксперт.



