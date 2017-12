Трамп оказался под колпаком у Мюллера

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил о готовности дать показания по поводу связей членов избирательного штаба Трампа с представителями России. Генерал даже якобы располагает доказательствами того, что действующий президент давал распоряжение установить контакты с русскими. Тот факт, что эти контакты должны были определить стратегию борьбы с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", американское следствие не волнует.

Новый виток расследования о "российском вмешательстве" в выборы президента США 2016 года возник весной – после скандала, связанного с увольнением директора ФБР Джеймса Коми, курировавшего дело "Рашагейт". Позже самоотвод взял генпрокурор Джефф Сешнс, сам попавший под следствие. В итоге обозлившемуся на Дональда Трампа истеблишменту пришлось сформировать специальный комитет во главе с экс-руководителем ФБР Робертом Мюллером.

Генерал Флинн стал главным фигурантом "Рашагейт" и ключевым звеном расследования. Спустя всего десять дней после назначения Майкла Флинна на пост советника по национальной безопасности выяснилось, что он преднамеренно скрыл от вице-президента Майка Пенса свои контакты с российской стороной. В результате громкого скандала Трамп был вынужден отправить советника в отставку.

#russiagate Impeach Trump for Collusion with @Russia in 2016 Election @SenateDems @HouseDemocrats @chuckschumer pic.twitter.com/bdF9CWzyQM