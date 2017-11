В Сети высмеяли новогодний дизайн Белого дома от Меланьи Трамп

Меланья Трамп не раз доказывала, что у нее безукоризненное чувство вкуса и стиля. По крайней мере, глядя на наряды первой леди, сомнений в этом не возникает. Однако супруга Дональда Трампа решила пойти дальше и применила дизайнерские способности, украшая к Рождеству Белый дом.

Некоторые пользователи пришли в восторг от убранства резиденции президента. Вид многочисленных мерцающих елок напомнил им сказку.

Однако большинство обитателей Сети раскритиковали рождественский интерьер Белого дома. В интернете появилось множество мемов и шуток на эту тему.

Многим показалось, что коридор, украшенный белыми деревьями, в темноте выглядит устрашающе и напоминает кадры из фильмов ужасов "Сияние" и "Звонок".

This year’s theme: “The Nightmare Before Christmas” pic.twitter.com/Z4SNreHBwO

Комментаторы отметили, что новогоднее убранство резиденции такое же холодное, как и сама Меланья. По словам пользователей, глядя на такой дизайн, они ощущают ужас.

See how Melania Trump decorated the White House for Christmas. pic.twitter.com/kXmRKKcRJY