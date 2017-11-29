В Сети высмеяли новогодний дизайн Белого дома от Меланьи Трамп
Меланья Трамп не раз доказывала, что у нее безукоризненное чувство вкуса и стиля. По крайней мере, глядя на наряды первой леди, сомнений в этом не возникает. Однако супруга Дональда Трампа решила пойти дальше и применила дизайнерские способности, украшая к Рождеству Белый дом.
Некоторые пользователи пришли в восторг от убранства резиденции президента. Вид многочисленных мерцающих елок напомнил им сказку.
Однако большинство обитателей Сети раскритиковали рождественский интерьер Белого дома. В интернете появилось множество мемов и шуток на эту тему.
White House 2017— (((Timothy Thelen))) (@timmthelen) 28 ноября 2017 г.
I knew that looked familiar. pic.twitter.com/ENf1ctk61e
Многим показалось, что коридор, украшенный белыми деревьями, в темноте выглядит устрашающе и напоминает кадры из фильмов ужасов "Сияние" и "Звонок".
This year’s theme: “The Nightmare Before Christmas” pic.twitter.com/Z4SNreHBwO— joel tyler (@joeltyler_) 27 ноября 2017 г.
Комментаторы отметили, что новогоднее убранство резиденции такое же холодное, как и сама Меланья. По словам пользователей, глядя на такой дизайн, они ощущают ужас.
I fixed Melania's holiday decorations. #WhiteHouse #holidaydecor pic.twitter.com/fSueEwGjlp— Gertrude Squid, Man (Person) Of The Year (@SquidGertrude) 28 ноября 2017 г.
See how Melania Trump decorated the White House for Christmas. pic.twitter.com/kXmRKKcRJY— Maria J Pérez Cuervo (@mjpcuervo) 28 ноября 2017 г.
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Документ размещен на сайте Министерства культуры страны