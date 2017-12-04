Рано или поздно Крым должен был выйти из состава Незалежной. С таким неожиданным откровением выступил бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Скипальский.

Воссоединение полуострова с Россией он назвал "трагедией", но в то же время признал, что в украинских спецслужбах уже давно прогнозировали такой поворот событий. "Что рано или поздно наступит период исторического развития, когда крымский народ станет хозяином на своей крымской земле", – сказал Скипальский в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский посетовал, что крымчане живут гораздо лучше украинцев. Рецепт избавления от подобной "несправедливости", по мнению Корчинского, весьма прост: нужно не улучшать уровень жизни в Незалежной, а ухудшать его в Крыму.





"Хотелось бы, чтобы ситуация в Крыму ухудшалась, ведь нам нужно преподать урок всем сепаратистам в Украине, что если они переходят под руку Москвы, то ситуация ухудшается", – поделился он своими больными фантазиями. В то же время получается, что националист, возможно сам того не желая, признал крайне неутешительный итог состоявшейся почти четыре года назад "революции достоинства".

Воссоединение полуострова с Россией никак не дает покоя и украинским чиновникам. Они периодически выступают с нелепыми инициативами, которые, по их мнению, позволят вернуть Крым в состав Незалежной. Так, в начале прошлого месяца замглавы так называемого Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал "подложить информационную бомбу" под Москву.

Смысл в том, пояснил чиновник, чтобы забросать Россию многочисленными исками в международных инстанциях и потребовать многомиллионные компенсации за "незаконное пользование" природными ресурсами полуострова.

