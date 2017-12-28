Минск и Вильнюс развязали ядерную войну

Конкурирующие проекты в сфере атомной энергетики привели к глубокому кризису в отношениях Белоруссии и Литвы. В ядерной гонке, начавшейся с момента закрытия Игналинской АЭС, пока что лидирует Минск.

Закрытие Игналинской АЭС в Литве было одним из условий вступления страны в Евросоюз. В 1993 году на ИАЭС приходилось почти 90% всего произведенного в государстве электричества. Игналина снабжала энергией не только Литву, но и Эстонию, Латвию, Белоруссию, а также приграничные территории России. Но Вильнюс ради евроинтеграции остановил работу станции в 2001 году.

Литва, отказавшись от атомной энергии, стала испытывать трудности с энергоснабжением. А соседи-белорусы, лишившись подпитки с ИАЭС, вынужденно включились в атомную гонку. Вопрос о строительстве в Белоруссии атомной электростанции прорабатывался еще в начале 1990-х, к практическому решению подошли лишь в 2008-м.

Для станции подобрали Островецкую площадку близ Гродно, недалеко от границы с Литвой. В марте 2011 года Белоруссия подписала с Россией договор о сотрудничестве в строительстве АЭС, а Москва выдала Минску кредит в размере десяти миллиардов долларов. Дата ввода в строй первого энергоблока – 2019 год, второго – 2020-й.

И тут Литва объявила Островецкой АЭС настоящую войну. В Вильнюсе не упускают возможности заявить, что объект не отвечает современным стандартам безопасности. А российский "Атоммаш", переживший в 1990-х серьезный упадок, якобы не способен создавать надежную технику.

Воюет Вильнюс не только на информационном фронте. Литва отказала белорусам в использовании своей Круонисской гидроаккумулирующей электростанции в качестве резервного источника энергетических мощностей.

Используется и экономическое давление: в декабре 2015-го литовское Минэнерго предложило балтийским соседям блокировать импорт электроэнергии из Островца в Прибалтику. Позже Литва пыталась уговорить Финляндию и Польшу не покупать электроэнергию "у третьих стран, которые строят небезопасные АЭС".

Однако белорусского лидера Александра Лукашенко маневры соседей не расстраивают. Белорусский президент откровенно троллит Вильнюс, напоминая о том, что после закрытия Игналинской станции тысячи людей были выброшены на улицу.

По словам Лукашенко, это специалисты высокой квалификации, и Минск может предоставить им рабочие места на БелАЭС. Что касается безопасности станций – это забота Минска, и критики напрасно беспокоятся, пишет Lenta.ru.